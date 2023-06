La Ragazza e l’Ufficiale è una nuova serie tv turca che sarà presente nei palinsesti estivi di Canale 5. Scopriamo insieme, cast trama e puntate della nuova serie tv turca, pronta a conquistare i telespettatori.

Quando inizia La ragazza e l’ufficiale: la nuova serie tv turca

La ragazza e l’ufficiale, il cui titolo in lingua originale è Kurt Seyit ve Şura, è una nuova serie tv turca presenta nei palinsesti estivi di Canale 5. La fiction è già andata in onda in Turchia, nel 2014, ma è stata cancellata dopo sole due stagioni a causa dei bassi ascolti. In Italia le serie tv turche fanno sempre molto successo, per cui è probabile che anche questa riesca a conquistare il pubblico. La serie tv è basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka della scrittrice turca Nermin Bezmen. La fiction dal titolo La ragazza e l’ufficiale verrà trasmessa su Canale 5 a partire da venerdì 9 giugno. È previsto un appuntamento settimanale in prima serata,. La serie tv è formata da un totale di 21 episodi, 13 della prima stagione e 8 della seconda stagione, della durata di 90/100 minuti ciascuno. Le puntate della fiction La ragazza e l’ufficiale andranno in onda su Canale 5, ma sarà possibile vederle in replica e in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma delle reti Mediaset disponibile sul web e sulle smart tv. La serie tv turca racconta una storia d’amore molto particolare, appassionante e ricca di colpi di scena e di ostacoli da superare.

La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: la trama e il cast

La serie tv turca dal titolo La ragazza e l’ufficiale è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e parla di Kurt Seyit Eminof, uno degli ufficiali più vicini allo Zar Nicola II. L’uomo ha intrapreso questa carriera per seguire le orme del padre ed è molto legato alla sua famiglia di origine. Durante uno dei suoi ritorni dal fronte, nella città di San Pietroburgo, Kurt partecipa ad un ballo dove incontra la giovane Alexandra Verjenskaya, conosciuta come Sura, ultima figlia di una nobile famiglia Russa. Tra i due scocca immediatamente la scintilla. Un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante questo amore a prima vista, i due sono costretti ad affrontare diversi ostacoli per vivere liberamente la loro storia d’amore.

I personaggi principali della fiction La Ragazza e l’Ufficiale e gli attori che li interpretano sono: