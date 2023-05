Tutto pronto per l’estate 2023 di Canale 5. Molte le conferme, alcune novità, diverse repliche e tanta voglia di tenere occupati i giorni estivi. La rete Mediaset non vede l’ora di coinvolgere il suo pubblico: andiamo alla scoperta del palinsesto di Canale 5 per l’estate 2023!

Che cosa vedere su Canale 5 in estate: ecco i programmi che andranno in onda

La prima serata di Canale 5 per l’estate 2023 si riempie di serie-tv e altri contenuti interessanti. Non mancheranno ovviamente i programmi tv, i reality e tutto quello che possa in qualche modo portare il pubblico a godersi una serata estiva in totale relax.

Estate 2023: le serie-tv su Canale 5

Le serie-tv che andranno ad arricchire le serate di Canale 5 durante l’estate 2023 sono diverse. Oltre alla quinta stagione di New Amsterdam, infatti, arriveranno anche:

Signora Volpe, in cui a fare da protagonista è una ex spia britannica; Spin-off di Delitti in Paradiso; Beyond Paradise, in cui ci sarà un detective alle prese con omicidi e criminalità varie; The Forest of the Missing, storia di una ex giudice che prova a recuperare la memoria persa a causa di un incidente; La Ragazza e l’Ufficiale, storia di un amore tra due giovani durante la Prima Guerra Mondiale.

I programmi di Canale 5 in onda durante l’estate 2023

Tra i programmi più attesi di Canale 5 spicca senza ombra di dubbio un grande ritorno. In prima serata a partire dal 26 giugno 2023 ritorna Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto anche questa volta da Filippi Bisciglia. Fino a giugno 2023 ci sarà anche L’Isola dei Famosi a tenere occupate le serate di Canale 5, ma torneranno anche delle repliche importanti. È il caso di Zelig, di Scherzi a Parte, di Michelle Impossible & Friends e de Lo Show dei Record. Tanta attesa anche per la finalissima di Champions League del 10 giugno 2023.

Il daytime di Canale 5: che cosa sarà mandato in onda in estate?

Arriva per la prima volta una nuova soap pomeridiana su Canale 5, il cui titolo è La Promessa.

Nel pre-serale ritorna il tanto amato Caduta Libera e dal 12 giugno 2023 ritorna anche Paperissima Sprint.

Il calendario settimanale di Canale 5 per l’estate 2023

Lunedì : Isola dei Famosi; Temptation Island; Film eventuale

: Isola dei Famosi; Temptation Island; Film eventuale Martedì : Fiction e Film eventuali

: Fiction e Film eventuali Mercoledì : New Amsterdam 5; Signora Volpe; Beyond Paradise; The Forest of the Missing;

: New Amsterdam 5; Signora Volpe; Beyond Paradise; The Forest of the Missing; Giovedì : Zelig; Scherzi a Parte, Film eventuale

: Zelig; Scherzi a Parte, Film eventuale Venerdì : La Ragazza e l’Ufficiale; Film eventuale

: La Ragazza e l’Ufficiale; Film eventuale Sabato : Finale Champions Leauge; Michelle Impossible & Friends; Lo Show dei Record

: Finale Champions Leauge; Michelle Impossible & Friends; Lo Show dei Record Domenica: Film eventuale

L’estate 2023 su Canale 5 prevede un programma ricco e interessante. Se una sera vi capiterà di non avere particolari impegni, sapete che Mediaset esaudirà ogni vostro desiderio. Tra serie-tv, film, reality, programmi e sport, l’estate 2023 si rivelerà ancora più dinamica. Non vi resterà che scegliere il contenuto più adatto ai vostri desideri e vi basterà accendere la televisione: a tutto il resto ci penserà Canale 5! Attendere l’arrivo della bella stagione non è mai stato così entusiasmante!