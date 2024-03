Su Canale 5 è in arrivo una nuova serie televisiva turca dal titolo “Gülcemal”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire quando andrà in onda, la trama e il cast.

Quando va in onda Gülcemal? La trama della nuova serie di Canale 5

Dopo il grande successo della serie “Terra Amara”, ecco che su Canale 5 molto presto arriverà una nuova serie televisiva turca, dal titolo “Gülcemal”. Ancora non si conosce la data della messa in onda ma con molta probabilità quando finirà “Endless Love“. Ma, di cosa parla questa nuova serie televisiva turca? La storia inizia trent’anni indietro rispetto a quando è ambientata, in quel di Bursa, città turca che, come grandezza, è al quarto posto. Zefer è una giovane donna innamorata di Mustafa che però è costretta a lasciare per sposare Saim, per il quale non prova alcun sentimento di amore. Dall’unione con Saim nasce Gülcemal, figlio che però la giovane donna non riesce ad amare. Zefer avrà anche una figlia, di nome Gülendam. A un certo punto però Mustafa ritorna a Bursa e Zefer scappa con lui. Saim allora si impicca e Gülceman, per vendetta, uccide Mustafa. Zefer arriva così a maledire il figlio, dicendogli che nessuno lo amerà mai. Oggi Gülcemal è un uomo ricco, potente e spietato, il non aver mai ricevuto l’amore dalla madre lo ha segnato profondamente. Un giorno però incontra Deva e la sua vita cambia. Per lui è arrivato il momento di lasciar andare l’odio e imparare ad amare anche se, la giovane donna, rimasta orfana, verrà accolta proprio da sua madre.

Gülcemal, il cast della nuova serie di Canale 5

Come abbiamo appena visto, prossimamente andrà in onda su Canale 5 una nuova serie televisiva turca dal titolo “Gülcemal“. Dopo aver visto di cosa parla questa nuova serie tv, vediamo da chi è composto il cast. Il protagonista, Gülcemal, è interpretato dall’attore turco Murat Ünalmış, noto al pubblico per aver interpretato Demir Yaman nelle serie tv “Terra Amara.” Nel ruolo di Deva, la giovane donna di cui il protagonista si innamora, troviamo l’attrice, ballerina e modella turca Melis Sezen, che abbiamo visto nella serie tv “Come sorelle“, nel ruolo di Deren Kutlu. Nel cast della nuova serie televisiva troviamo anche Ayda Aksel, Nilay Erdönmez, Edip Tepeli, Atilla Şendil, İpek Ayaz Kortunç, Samet Kaan Kuyucu, Gökçem Çoban, Sabahattin Yakut, Meltem Akçöl e Nilüfer Açıkalın. La nuova serie turca che andrà in onda prossimamente su Canale 5 è composta da 13 episodi, ognuno della durata di ben 130 minuti, ovvero più di due ore. Le puntate però, probabilmente, verranno suddivise in ulteriori episodi della durata di 40 minuti l’uno. Non resta quindi che attenderà l’ufficialità della data di messa in onda di questa nuova serie televisiva turca. Dopo il successo di “Terra Amara“, anche questa si prospetta essere una serie che terrà gli spettatori incollati al teleschermo.

