La terza stagione di Outer Banks arriverà su Netflix a partire dal 23 febbraio 2023. Una nuova avventura vedrà impegnati i protagonisti, con tanti colpi di scena. Scopriamo insieme il cast della serie tv.

Outer Banks 3 arriva su Netflix

Outer Banks 3 uscirà su Netflix il 23 febbraio 2023. Manca davvero poco e finalmente gli spettatori potranno scoprire le nuove avventure e la nuova caccia al tesoro che dovranno affrontare i protagonisti di questa famosissima serie tv. Le prime due stagioni hanno ottenuto un successo incredibile. Outer Banks è stata la serie tv in lingua inglese più vista a livello globale nelle quattro settimane successive al suo rilascio. Un successo davvero incredibile. Secondo le parole che il co-creatore e showrunner Jonas Pate ha pronunciato in un’intervista per Entertainment Weekly lo scorso anno, la storia potrebbe andare avanti per altre stagioni, probabilmente cinque, ma è ancora tutto da confermare per il momento.

In questa terza stagione gli spettatori ritroveranno i protagonisti, impegnati in una nuova avventura. I Pogue arriveranno su un’isola deserta, dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Il luogo in cui arrivano sembra davvero idilliaco e loro trascorreranno giornate intense nuotando, pescando e godendosi uno stile di vita particolarmente spensierato. La serenità, però, non è destinata a durare e il gruppo di amici si ritroverà alle prese con un’altra intensa e pericolosa avventura. Una nuova caccia al tesoro gli aspetta, con minacce in vista, come la sete di vendetta di Ward e Rafe e l’incontro con uno spietato criminale caraibico, che non è disposto a fermarsi di fronte a nulla pur di raggiungere lo scopo di ottenere il bottino. Viene spontaneo chiedersi se il tesoro sarà davvero a portata di mano del gruppo o se si tratterà solo di una semplice e pericolosa trappola per riuscire a fermarli in modo definitivo. I Pogue dovranno continuare a combattere e l’unica cosa che può aiutarli a sopravvivere è restare sempre uniti.

Outer Banks 3: il cast

Il 23 giugno scorso Netflix ha annunciato l’ingresso di nuovi membri nel cast della terza stagione, per cui è confermato che ci saranno delle new entry tutte da scoprire. Andy McQueen interpreta Carlos Singh, descritto come “uno spietato Don dei Caraibi impegnato in una caccia al tesoro tutta sua”. Sarà affiancato da Lou Ferrigno Jr che interpreta il principale agente di sicurezza di Singh. La terza stagione vedrà anche la presenza di Fiona Palomo nel ruolo di Sofia, che secondo quanto riportato da Netflix è “una Pogue autoidentificata che crea un legame stretto con Rafe”. Oltre a Chase Stokes, tutti i protagonisti torneranno per la terza stagione di Outer Banks, e Deadline ha confermato che anche Carlacia Grant, che interpreta Cleo, l’ultima arrivata nel gruppo di amici dei Pogues, è stata promossa come series regular. Saranno presenti, quindi, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey and Charles Esten. Ci saranno anche Elizabeth Mitchell, Caroline Arapoglou, Cullen Moss, Julia Antonelli, Nicholas Cirillo e Deion Smith.