Tale e Quale 2023: quando inizia? E chi sono i concorrenti previsti per quest’anno? Vediamo insieme tutte le anticipazioni di uno dei programmi RAI più seguiti delle ultime stagioni. Anche quest’anno troveremo al timone il bravissimo Carlo Conti.

Tutto su Tale e Quale Show 2023: i concorrenti e quando inizia il format

Tale e Quale Show è programma canoro, che andrà in onda su RAI1 e quest’anno inizierà il 22 settembre. Il format di successo vede ben 10 concorrenti, tutti vip conosciuti ed apprezzati, sfidarsi imitando i grandi nomi della musica. I big della TV dovranno trasformare il proprio aspetto ovviamente, ma anche allenare la voce ed impegnarsi in splendide coreografie. Uno spettacolo, questo, che appassiona ogni anni moltissimi telespettatori italiani. Molti dei personaggi famosi in gara quest’anno, hanno fatto certamente parlare molto di sé: vediamo dunque quali sono.

I 10 partecipanti di Tale e Quale Show 2023

Il format prevede sfide ed esibizioni sui grandi successi della musica contemporanea, ma senza mai dimenticare i classici del passato, con le loro icone musicali e di stile.

Chi sono dunque i 10 personaggi famosi che si andranno a sfidare a suon di musica?

Pamela Prati,

Jasmine Rotolo,

Cristina Scuccia,

Maria Teresa Ruta,

Ilaria Mongiovì,

Ginevra Lamborghini,

Lorenzo Licitra,

Scialpi,

Gaudiano,

Alex Belli

Gabriele Cirilli

Francesco Paolantoni

Gli ultimi due concorrenti citati in gara, ossia Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, erano partecipanti presenti anche nella stagione Tale e Quale 2022, quindi considerati come veri e propri “ripetenti”. Molti altri big della televisione e dello star sistem, invece, hanno davvero fatto parlare di sé. Vediamo meglio di chi stiamo parlando.

Cristina Scuccia: l’ex Suor Cristina torna a far parlare di sé

Salita agli onori di cronaca per la sua splendida voce, e anche per la sua vocazione per la vita religiosa, Cristina Scuccia debutta al programma The Voice, presentato da J-AX, nel 2014, come Suor Cristina. In seguito partecipa a moltissimi programmi e concorsi canori, in Italia e all’estero, cercando sempre di far coincidere il suo amore per la musica con la sua vocazione di suora.

Nel 2022, però, la ragazza concede al programma Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, una lunga intervista: per la prima volta ammette dunque le sue intenzioni di abbandonare la vita religiosa, per potersi dedicare solo alla musica. Tuttavia, lo stesso anno partecipa al format L’Isola dei Famosi, arrivando anche in finale e smentendo quanto affermato. Un personaggio sicuramente controverso, il suo, in costante evoluzione.

Pamela Prati: showgirl dagli anni ’80

La bella Pamela, show girl fin dagli anni ’80, ha partecipato con successo a molti varietà col team del Bagaglino. Ma Pamela Prati si è sempre anche esibita come cantante, lanciando singoli di discreto successo come Que te la pongo.

Negli ultimi anni, inoltre, ha partecipato a ben due edizioni del programma Mediaset Grande Fratello Vip, facendo anche molto parlare di sé, e del suo finto futuro marito. Ora, Pamela è pronta a cimentarsi in questa nuova sfida canora.

Tra gli altri partecipanti degni di nota, c’è anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra: le due sorelle dunque, sembrano accomunate dalla passione per i social, ma anche per musica!