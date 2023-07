Chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati? L’uomo misterioso sta facendo battere il cuore alla famosa soubrette. Sui social, però, si è scatenata una polemica e molti utenti l’hanno accusata di fingere.

Pamela Prati: chi è il nuovo fidanzato misterioso?

Pamela Prati è di nuovo al centro delle polemiche social. Il cuore della soubrette è tornato a battere, per un uomo misterioso, di cui non si conoscono molti dettagli. A distanza di qualche mese dalla fine della breve relazione con Marco Bellavia, conosciuto all’interno del Grande Fratello Vip, Pamela Prati si è mostrata sui social network in compagnia di un misterioso uomo, che sembra essere molto più di un semplice amico. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento” si legge nella didascalia che Pamela Prati ha scelto di scrivere per accompagnare una foto di lei che passeggia sotto braccio con questo misterioso uomo che sembra essere davvero di bell’aspetto. Stiamo parlando di un uomo alto, con i capelli molto lunghi e raccolti. Nella foto viene mostrato di spalle, proprio come Pamela Prati che passeggia al suo fianco. Per questo motivo non ci sono ulteriori dettagli su di lui e non si conosce l’identità di questo cavaliere che ha rubato il cuore alla soubrette. La descrizione è completata dalla presenza di due cuori azzurri e una rosa rossa. È davvero difficile per gli utenti non fare immediatamente il confronto con Mark Caltagirone, l’imprenditore che non esisteva realmente e che era stato presentato come suo fidanzato e futuro sposo per diversi mesi. Gli utenti hanno iniziato ad ironizzare su questo nuovo annuncio di fidanzamento e il post si è riempito di commenti ironici e provocatori. Pamela Prati non si è sottratta a tutti questi commenti e ha deciso di rispondere in modo scherzoso a tutti gli utenti.

Pamela Prati con un uomo misterioso: la reazione social

La reazione degli utenti dei social network è stata immediata. Tantissime persone hanno iniziato ad ironizzare sotto il post che annuncia questa nuova frequentazione. Il ricordo è andato subito al caso del fantomatico Mark Caltagirone, imprenditore inesistente che per mesi era stato presentato come suo futuro marito. Alcuni utenti hanno sottolineato che la foto è di spalle, definendo il tutto un “finto e forzato mistero imbarazzante”. “Questa volta è vero? In carne e ossa?” ha chiesto un utente. In questo caso Pamela Prati ha subito risposto in modo ironico dicendo che “se si mette gli occhiali vede meglio”, con tanto di occhi a cuore. Ci sono anche stati molti utenti che hanno augurato il meglio a Pamela Prati, sottolineando che sperano davvero sia la volta buona per lei. “Ti auguro che questa bellissima intensità ti renda felice” ha scritto un utente, che la soubrette ha voluto ringraziare. Ora non resta che attendere che venga svelata l’identità di questo uomo misterioso.