Pier Silvio Berlusconi avrebbe escluso alcuni concorrenti per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Chi sono i concorrenti esclusi? Scopriamolo insieme all’interno di questo capitolo.

Grande Fratello Vip, la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi: chi sono i concorrenti esclusi?

L’amministratore editoriale del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è tornato a parlare del programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero “Il Grande Fratello Vip“. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione del programma si sarebbe già vista bocciare diversi nomi da parte di Pier Silvio per la prossima edizione. Nella conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti, il secondogenito di Silvio Berlusconi ha parlato anche dei reality, soffermandosi anche sul GF Vip. Queste sono state le parole di Pier Silvio Berlusconi: “penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra.” Ma, chi sono quindi i concorrenti esclusi da Pier Silvio Berlusconi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“? A far parte di questa lista ci sarebbero ad esempio Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, poiché entrambi hanno partecipato alla scorsa edizione del reality “L’Isola dei Famosi” e quindi il vederli subito nella casa più spiata d’Italia non avrebbe convinto Pier Silvio. Un altro nome scartato sarebbe quello della showgirl Justine Mattera, nonostante non abbia mai partecipato ad altri reality. Infine tra gli esclusi ci sarebbe anche l’ex parlamentare Antonio Razzi, che più volte ha espresso il desiderio di entrare nella casa del GF.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip

La produzione della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è quindi al lavoro per trovare nuovi nomi da far entrare nella casa più famosa e spiata d’Italia. Nella prossima edizione, che sarà più breve, probabilmente durerà circa tre mesi, troveremo sempre Alfonso Signorini alla conduzione. Lo stesso Signorini ha confermato la prossima edizione sarà una edizione che avrà sia concorrenti vip sia gente comune. Queste le parole del conduttore: “avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo chi è’?’ I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per le emozioni e per i sentimenti anche quest’anno.”

Non ci sono ancora conferme ufficiali su chi saranno le nuove opinioniste per questa nuova edizione, si parla di Paola Barale e Katia Ricciarelli.