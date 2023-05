Quando inizia “I migliori anni” 2023? Anticipazioni e ospiti

Il 28 aprile 2023 è andata in onda la prima puntata della nona edizione del programma “I migliori anni”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa edizione.

I migliori anni 2023

“I migliori anni” è un programma televisivo italiano di genere varietà che va in onda in prima serata su Rai1 dal 2008, ideato e condotto da Carlo Conti. Dopo sei anni di pausa, quest’anno il programma è tornato per la sua nona edizione, con molte novità. Innanzitutto gli ospiti della varie puntate non verranno più invitati da Conti a fare le classiche interviste “seduti”, ma verranno coinvolti in diverse rubriche riguardanti la musica. Nel “Juke-Box“, Carlo Conti dialogherà coi vari artisti attraverso le loro canzoni più conosciute, mentre nella “Hit Parade” i cantanti sapranno quali sono i loro successi più votati dal pubblico. Infine nella “My List”, un personaggio famoso si racconterà con le sue canzoni preferite. I telespettatori saranno in grado di interagire grazie ai social e ai messaggi, che verranno letti in diretta dall’attrice e conduttrice romana Flora Canto. In ogni puntata ci saranno anche due ospiti comici che faranno i “commentatori del tempo” per giocare con “nostro ieri e nostro oggi“.

I migliori anni 2023: seconda puntata venerdì 5 maggio

Dopo l’esordio di venerdì 28 aprile, questa sera, 5 maggio 2023, andrà in onda la seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti “I migliori anni“. I comici ospiti della prima puntata sono stati Sergio Friscia e Antonio Giuliani, mentre questa sera avremo come “commentatori del tempo“, la coppia Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, con Ubaldo Pantani. Nino Frassica che è stato anche un personaggio fisso di una delle passate edizioni del programma, sarà il protagonista dell’intervista delle “My List“. Per la “Hit Parade“, ci saranno in studio I Ricchi e Poveri, che canteranno e commenteranno le loro dieci canzoni più votate dal pubblico.

Nella puntata di questa sera ci sarà un altro graditissimo ospite, ovvero Claudio Cecchetto, che racconterà della sua carriera come talent scout, produttore e discografico. Sul palco questa sera si alterneranno: Maggie Reilly, F.R. David, i Propaganda, Marc Almond, Scialpi, Aleandro Baldi, Franco Simone, Il Giardino dei Semplici e Gianmarco Carroccia.

Le varie esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, mentre i costumi saranno di Simonetta Innocenti.

I migliori anni 2023: quante puntate sono

Per la nona edizione del programma condotto da Carlo Conti “i migliori anni” sono perviste 6 puntate, le prime quattro in onda di venerdì, mentre le ultime due andranno in onda di sabato. Sempre in prima serata e sempre su Rai1. Nelle prime quattro puntate verranno ripercorsi gli anni ’70, 80′, 90′, e il primo decennio del Duemila. Nelle ultime due puntate verranno ripercorsi tutti i successi estivi che si sono susseguiti nel corso del tempo. Ecco quindi la programmazione prevista salvo cambiamenti: