Si è appena sposata con il noto comico e attore italiano Enrico Brignano, è un’attrice e una conduttrice televisiva e ha due splendidi figli: chi è?

Il suo nome è Flora Canto e andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua biografia e sulla sua carriera.

Flora Canto: tra biografia e carriera

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 sotto il segno dell’Acquario e ha attualmente 39 anni. Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico Flora cerca immediatamente nuove occasioni lavorative che le consentano di entrare a fare parte del mondo della televisione, da sempre una sua grandissima passione. Da qui la sua partecipazione a svariate campagne pubblicitarie seguite da uno studio molto approfondito del settore che non la abbandonderà mai.

Nel 2009 decide di partecipare al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in seguito alla tragica rottura con l’ex gieffino Filippo Bisciglia avvenuta nel 2006 (pare infatti che lui l’abbia tradita durante la sua permanenza in casa con Simona Salvemini). La Canto, per tale ragione, rimette in gioco i sentimenti e si butta in una nuova avventura, che si conclude al meglio insieme a Francesco Pozzessere.

Tuttavia, anche la loro storia d’amore vede la fine dopo qualche anno, nel 2014.

Dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5, Flora Canto decide di dedicarsi in toto agli studi di recitazione e finalmente arriva per lei una grandissima occasione: viene chiamata per partecipare al remake teatrale di Vieni avanti cretino, con Lino Banfi. Da questa magnifica avventura Flora ne trae tutti i benefici e continua a studiare concentrandosi sulla dizione, sul canto e anche sul doppiaggio, che le consentiranno poi di avviare nuovi ed esilaranti progetti teatrali e televisivi spesso a fianco di grandi nomi. Tra i suoi progetti si può citare la partecipazione al film La coppia di campioni con Massimo Boldi, o ancora Di tutti i colori con Paolo Conticini e Nino Frassica. Ma non solo.

Flora Canto ha recitato anche in una puntata di Don Matteo, ha condotto Fast and Furios su La7, Telethon Rai Uno, Supercinema, Oscar dei porti e tanti altri programmi. Inoltre, da appassionata della pubblicità, ha prestato il suo volto a molte campagne pubblicitarie di grandi brand come H&M, Miss Bikini, Eklé etc.

I progetti recenti di Flora Canto

Tra i progetti recenti dell’attrice e conduttrice romana possiamo citare l’estate del 2020 quando, insieme ad Aurora Ramazzotti, è stata inviata del programma quotidiano Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe su TV8. Inoltre, è stata una concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, posizionandosi ottava in classifica.

La storia d’amore con Enrico Brignano

Dopo una serie di storie d’amore finite male, finalmente Flora Canto ha trovato la sua anima per la vita: Enrico Brignano. Il primo incontro, avvenuto nel 2013 a Sabaudia, ha segnato per lei (e per lui) il più grande colpo di fulmine della sua vita. La coppia non si è mai più separata ma, al contrario, si è stretta ancora di più in amore allargando di conseguenza anche la famiglia: nel 2017 è nata infatti la piccola Martina, mentre nel 2021 è nato Niccolò, il secondogenito.

A unirli per la vita, infine, il matrimonio: Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati il 30 luglio 2022 e si sono detti il romantico “sì” eterno.