L’attesa per gli appassionati di C’è posta per te sta per giungere al termine. Maria De Filippi si prepara per il grande ritorno con l’edizione 2024 del suo storico programma, pronto ad incantare milioni di spettatori. La conduttrice tornerà ad emozionare il pubblico italiano con storie commoventi e momenti indimenticabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli: ospiti, quando inizia e dove vedere lo show.

Quando inizia e dove vedere l’edizione 2024 di C’è posta per te?

Da quando ha debuttato nel 2000, C’è posta per te ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano. Nel corso del tempo si è affermato come uno dei programmi più popolari del piccolo schermo, conquistando il cuore del pubblico italiano. Lo show, creato e condotto dalla celebre Maria De Filippi, si basa sulle storie di persone comuni che condividono i loro sentimenti e drammi personali. Il programma offre l’opportunità ai partecipanti di affrontare questioni irrisolte o ristabilire legami spezzati con i propri amici o familiari. E’ stata proprio la capacità di trasmettere emozioni autentiche e toccanti che ha conquistato gli spettatori fin dai primi episodi. Dopo il clamoroso successo dell’edizione 2023, il programma torna anche quest’anno con l’edizione 2024. Come consuetudine, andrà in onda su Canale 5 in prima serata, dalle ore 21:30, per ogni sabato a partire dal prossimo 13 gennaio 2024. Le repliche saranno disponibili dal portale di Mediaset Infinity o su WittyTv, piattaforme streaming gratuite. Attualmente non è stato ancora confermato il numero preciso di puntate, ma potrebbero essere 9, come nelle edizioni passate.

C’è posta per te 2024, tutti gli ospiti presenti

Anche quest’anno, al fianco di Maria De Filippi, ci saranno numerosi personaggi famosi. Tra gli ospiti dell’edizione 2024 di C’è posta per te troveremo i conduttori Paolo Bonolis e Stefano De Martino, l’attrice Sabrina Ferilli e la ballerina Lorella Cuccarini. In studio presenti anche il giovane tennista Matteo Berrettini e gli attori Michele Morrone, Raoul Bova, Luca Argentero e Furkan Palalai. Non solo. Ci sarà anche la cantante Giorgia e il compagno, nonché ballerino ed insegnante nella scuola di Amici, Emanuel Lo. Per concludere, troveremo il trio musicale Il Volo e i calciatori Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini.

