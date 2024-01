Chi condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Isola dei Famosi 2024 (senza Ilary), chi sarà la conduttrice?

L’Isola dei Famosi ci sarà anche quest’anno, da mesi ormai circolano voci su chi ci sarà alla conduzione del programma televisivo, condotto da ormai diversi anno dalla showgirl Ilary Blasi. Nelle ultime ore alcuni rumors sostengono che la Blasi quest’anno non ci sarà al timone del programma. Dagospia ha infatti rivelato che, al posto dell’ex moglie di Francesco Totti, ci sarebbe Vladimir Luxuria. La stessa Vladimir Luxuria ha però smentito tale indiscrezione a Fanpage.it. Queste le sue parole: “non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta.” Oltre alle dichiarazione di Vladimir Luxuria, anche alcune fonti vicine a Mediaset hanno commentato che questa ipotesi non è per nulla credibile anzi, lo stesso Pier Silvio Berlusconi lo scorso novembre aveva comunque espresso la volontà di vedere ancora Ilary Blasi alla conduzione del programma. Queste erano state le sue parole: “l’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere.” Insomma con molta probabilità sarà sempre Ilary Blasi a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria a fare da opinionista. Non resta che attendere conferme ufficiali.

Isola dei Famosi 2024: le prime anticipazioni

Come abbiamo appena visto, con molta probabilità non ci sarà nessun cambio al timone del reality show dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe quindi ancora vedere Ilary Blasi alla conduzione, con Vladimir Luxuria come opinionista. Aspettando conferme ufficiali in merito, cominciano a girare le prime indiscrezioni su chi saranno i naufraghi che sbarcheranno in Honduras, location scelta anche per questa nuova edizione. Secondo quanto riportato sul settimanale Oggi dall’esperto di gossip Alberto Dandolo, il primo nome è quello dell’ex campionessa olimpica Elisa Di Francisca, non nuova tra l’altro a partecipare a programmi tv. Questo quanto si legge su Oggi: “Oggi è in grado di anticiparvi che la prima concorrente a naufragare sulle bianche spiagge honduregne sarà l’ex schermitrice specializzata in fioretto Elisa Di Francisca. La famosa sportiva è stata sette volte campionessa mondiale e per tredici campionessa europea.” Altre voci di corridoio puntano su otto personaggi famosi, ovvero: Bugo, Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli, Marco Baldini, Andrea Zenga, Gabriele Sbattella e Anna Lou Castoldi. Inoltre si parla anche di due ex cavalieri di “Uomini e Donne“, ovvero Riccardo Guarnieri e Nicola Vivarelli. Per ora sono tutte voci, bisogna attendere ancora un pò per avere l’ufficialità del cast e di chi sarà alla conduzione del programma che dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo mese di marzo.

