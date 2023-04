Quando esce Sweet Tooth 3?

Sweet Tooth sta per arrivare su Netflix con la sua seconda stagione, composta da otto nuovi episodi. Il successo è così grande che si è già iniziato a parlar di un’ipotetica terza stagione.



Sweet Tooth 3: quando esce?



La seconda stagione di Sweet Tooth sta per debuttare su Netflix, più precisamente il 27 aprile 2023. Ancora prima di questo tanto atteso debutto, si sta già pensando alla terza stagione di questa amatissima serie, visto che si è giù parlato di un rinnovo. La serie tv è stata creata da Jim Mickle ed è basata sul fumetto di Jeff Lemire. La prima stagione ha debuttato su Netflix a giugno 2021, ottenendo un successo davvero incredibile. Secondo la piattaforma di streaming, era stata vista da ben 60 milioni di famiglie, riuscendo anche ad entrare nella top ten delle serie tv più viste. La serie è interpretata da Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar e Stefania LaVie Owen. Dopo l’incredibile successo della prima stagione, il rinnovo per una seconda stagione è stato quasi automatico. Le riprese sono andate avanti da gennaio a giugno 2022, in Nuova Zelanda, e gli otto nuovi episodi stanno per debuttare ufficialmente sulla piattaforma di streaming Netflix, a partire dal 27 aprile 2023. Si tratta di un appuntamento molto importante per i fan della serie, visto che l’attesa è stata davvero molto lunga. Sarà finalmente possibile tornare ad immergersi nelle avventure di Gus, il protagonista, e di questo mondo post-apocalittico così particolare e così strano, in grado di appassionare completamente tutti i telespettatori. Da questo incredibile successo si è iniziato già a parlare di un’ipotetica terza serie, anche se per il momento non si ha nessun dettaglio. I tempi sono lunghi, per cui se dovesse essere rinnovata, l’attesa sarà almeno di un anno.

Sweet Tooth: la terza stagione della serie tv



Solitamente bisogna aspettare che le serie tv escano su Netflix per riuscire ad avere delle statistiche delle settimane successive all’uscita per comprendere il livello di successo e la percentuale di possibilità di un rinnovo per una nuova stagione. A quanto pare questa regola non vale per Sweet Tooth, che pare si sia già assicurata un rinnovo per il terzo capitolo, ancora prima del debutto della seconda stagione. Secondo alcune fonti e alcune persone legate alla produzione, è emersa la notizia che Netflix abbia apparentemente dato un ordine di rinnovo un po’ in anticipo. A quanto pare diversi membri del team della serie tv hanno già iniziato a lavorare alla terza stagione. Un dirigente di Netflix avrebbe anche elencato la stagione 3 di Sweet Tooth nel suo profilo, per cui la notizia sembra essere confermata. Ovviamente, come sempre e per qualsiasi serie tv, bisogna attendere le notizie ufficiali da Netflix. L’attesa sarà lunga, almeno di un anno, ma sapere che il rinnovo è vicino può dare modo ai fan di rendersi conto che la storia non finirà nella seconda stagione. Sembrerebbe, infatti, che questa stagione possa lasciare aperte delle porte per il prossimo capitolo, che potrebbe presto essere annunciato.