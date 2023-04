La seconda stagione di Sweet Thoot sta per debuttare su Netflix. Una serie tv molto attesa, dalla trama davvero molto avvincente e appassionante, che ha conquistato i telespettatori con il suo primo capitolo. Scopriamo insieme di cosa parlano i nuovi episodi.

Sweet Tooth 2 arriva su Netflix



Il catalogo di Netflix continua ad aggiornarsi con moltissime novità da non perdere. Una di queste è sicuramente la seconda stagione di Sweet Tooth, particolarmente attesa da parte del pubblico. Il bambino per metà cervo, protagonista di Sweet Tooth, è pronto a tornare sul piccolo schermo, per dimostrare ancora una volta tutto il suo coraggio. La seconda stagione di questa amatissima e attesissima serie tv debutterà su Netflix a partire da giovedì 27 aprile, con otto nuovi episodi tutti da non perdere. Il trailer ufficiale in italiano è già stato rilasciato, insieme a qualche foto dei nuovi episodi, anticipando alcune delle avventure che sicuramente il protagonista dovrà affrontare, compreso, forse, l’incontro tanto atteso con sua madre Birdie. La serie tv Sweet Tooth è basata sull’acclamato omonimo fumetto DC Comics di Jeff Lemire ed è ambientata dieci anni dopo quello che è stato definito il Grande Crollo, un evento che ha gettato il mondo nel caos più completo, dando vita a dei misteriosi esseri per metà uomini e per metà animali. Nella prima stagione sono state raccontate le avventure di Gus, il bambino metà cervo protagonista della storia, che ha intrapreso un viaggio con Jepperd in cui sono stati rivelati moltissimi segreti. Il secondo capitolo della serie tv sta per debuttare con una trama altrettanto avvincente, che sicuramente riuscirà ad appassionare i telespettatori, con tante nuove avventure e tanti nuovi colpi di scena.

Sweet Tooth 2: la trama della seconda stagione



Negli episodi della seconda stagione si parlerà di una nuova ondata dell’Afflizione, che si abbatterà su Gus e sulla sua banda di compagni ibridi, che sono tenuti prigionieri dal Generale Abbot e dagli Ultimi Uomini. Cercando di consolidare il potere alla ricerca della cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh, che sta tentando in tutti i modi di salvare la moglie infetta Rani. Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, iniziando un oscuro viaggio alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. “Stiamo combattendo l’estinzione e stiamo perdendo” si sente dire al generale Abbot nel trailer ufficiale, mentre continua a costruire il suo esercito personale per affrontare la guerra contro i bambini ibridi. Ma Tommy Jepperd e Aimee Eden sono sulle loro tracce, e Tommy giura che riporteranno indietro tutti i bambini illesi. Il tempo, però, stringe e più i bambini restano prigionieri, più aumenta la possibilità che vengano prelevati uno per uno per la sperimentazione. Gus, che viene chiamato “la nostra unica speranza”, dovrà cercare di salvare e mantenere in vita tutti i suoi amici. Una nuova avventura davvero molto intensa e coinvolgente, assolutamente da non perdere.