La seconda stagione della serie tv Sweet Tooth sta per uscire su Netflix, dopo una lunga attesa. La serie tv basata sul fumetto DC Comics di Jeff Lemire è pronta a tornare sul piccolo schermo. Scopriamo la data ufficiale di uscita.

Sweet Tooth 2: quando esce?



Netflix ha fatto aspettare i fan per molti mesi, visto che la prima stagione di Sweet Tooth è uscita a giugno 2021. Un’attesa molto lunga, ma probabilmente ne sarà valsa la pena, perché i nuovi episodi di questa serie tv sono destinati a conquistare il pubblico grazie a tanti nuovi colpi di scena. La serie tv è basata sull’acclamato fumetto DC Comics di Jeff Lemire ed è pronto a tornare sul piccolo schermo, per la gioia dei tantissimi fan che si sono appassionati a questa storia durante il primo capitolo. Sweet Tooth torna su Netflix con la seconda stagione, composta da 8 nuovi episodi, a partire dal 27 aprile. Con l’annuncio della nuova data di uscita, il servizio di streaming ha diffuso anche le prime foto, tratte dai nuovi episodi, rivelando qualche piccolo dettaglio ai fan.

La serie è ambientata dieci anni dopo il Grande Crollo, un evento che ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Nella prima stagione sono state raccontate le avventure di Gus, un ibrido metà bambino e metà cervo. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco, Gus ha incontrato il viandante solitario Jepperd e insieme a lui ha intrapreso una straordinaria avventura attraverso ciò che rimaneva dell’America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Un’avventura che ha coinvolto anche i telespettatori, che non vedevano l’ora di vedere i nuovi episodi per scoprire come va avanti la storia.

Sweet Tooth 2: le anticipazioni



La nuova stagione di Sweet Tooth sta per debuttare su Netflix. La sinossi ufficiale della seconda stagione spiega che mentre una nuova ondata mortale si sta abbattendo sui sopravvissuti, Gus e un gruppo di compagni ibridi vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot e dagli Ultimi Uomini. Cercando di consolidare il potere trovando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh, che sta cercando di salvare la moglie Rani, infetta. Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, iniziando un viaggio molto oscuro alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Intanto, fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd e Aimee Eden si uniscono per liberare gli ibridi, un’alleanza che verrà messa alla prova mentre i segreti verranno alla luce. Mentre le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione del presente, Gus e la sua nuova famiglia si trovano in rotta di collisione con il Generale Abbot e le forze del male, che cercano di spazzarli via per sempre. Una trama molto intensa, ricca di colpi di scena, che sicuramente terrà gli spettatori incollati al piccolo schermo.