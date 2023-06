I palinsesti Rai per l’estate 2023 si riempiono di titoli interessanti. Revival – Un cuore due destini è uno di questi. La nuova serie-tv franco belga di produzione francese, infatti, arriverà su Rai 1 nel mese di luglio 2023. Scopriamo insieme la data di uscita effettiva e il cast di cui si compone la serie.

Quando esce Revival – Un cuore due destini?

C’è tanta attesa per la nuova serie-tv franco belga Revival – Un cuore due destini. Nata nel 2023 tra Francia e Belgio, la serie-tv sta per arrivare in Italia ed è prontissima a intrattenere il grande pubblico.

Se, dunque, vi state chiedendo quale sarà la data di uscita ufficiale, niente panico e calendario a portata di mano. Revival – Un cuore due destini arriverà su Rai 1 il 4 luglio 2023 con la primissima puntata della prima stagione. L’ultimo appuntamento, invece, è previsto per il 18 luglio 2023.

La prima stagione della nuova serie-tv Rai si compone di sette episodi totali, ognuno dei quali ha una durata di circa 40 minuti.

Revival – Un cuore due destini: il cast della nuova serie Rai

La nuova serie-tv di Rai 1 Revival – Un cuore due destini è stata diretta da Frank Van Passel, mentre la produzione è della Léonis Productions in collaborazione con TF1 e Radio Télévision Belge Francophone.

A comporre il cast della nuova serie Rai ci sono volti molto noti nel panorama cinematografico originale, tra cui spiccano, senza ombra di dubbio:

Claire Keim : Florence Arrieta

: Florence Arrieta Pierre-François Martin-Laval : Vincent Arrieta

: Vincent Arrieta Kevin Janssens : Simon

: Simon Lynn Van Royen : Ana

: Ana Jessyrielle Massengo : Zoé Arrieta

: Zoé Arrieta Brigitte Fossey : Françoise

: Françoise Boris Van Severen : Jan

: Jan Alain Doutey : Jacques

: Jacques Stéphanie Van Vyve : Katryn

: Katryn Eric de Montalier : Guillaume

: Guillaume Marie Guillard : Sophie

: Sophie Stéphane Freiss : Médecin

: Médecin André Pasquasy : Stadswacht

: Stadswacht Olivia Devlo : Assistante A.S.E.

: Assistante A.S.E. Gaia Saïd : Gynécologue

: Gynécologue Karim Chihab: Inspecteur

Revival – Un cuore due destini: la trama in breve della nuova serie Rai

Il 4 luglio 2023 sarà mandato in onda il primo episodio della nuova serie Rai. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è bene offrire una breve panoramica su ciò che Revival – Un cuore due destini si propone di raccontare. Il genere della serie è drammatico, con un’importante dose di emozione e di elementi thriller non indifferenti. La storia racconta di una donna di nome Florence, la cui vita è stata salvata da un trapianto di cuore. Dopo il difficile intervento Florence comincia a sentire una specie di forte connessione con la persona che le ha donato l’organo, tanto da scaturire nella protagonista un fortissimo senso di angoscia e di pensiero. Florence comincia a fare delle ricerche e viene a sapere dell’identità della donna che le ha salvato la vita. Da quel momento la donna inizia a indagare sulle cause della morte della donna e darà inizio a un vero e proprio percorso: che cosa scoprirà Florence e come andrà a finire la vicenda? Le emozioni non mancheranno di certo e il pubblico è già pronto a tuffarsi in una nuova e coinvolgente storia.

