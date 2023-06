La terza stagione della serie televisiva spagnola “Valeria” è in arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita, la trama e il cast della terza stagione.

Valeria 3: quando esce la terza stagione?

Dopo il successo delle prime due stagioni della serie televisiva spagnola “Valeria“, creata da María López Castaño, Netflix è pronta ad accogliere la terza stagione. Appuntamento fissato per venerdì 2 giugno 2023. Questa terza stagione sarà inoltre anche quella conclusiva della serie Tv. Questo era stato infatti l’annuncio su Twitter da parte di Netflix Esapana:

“Confermiamo che un rossetto rosso può risollevare anche la giornata peggiore. I drammi di Valeria torneranno per una terza e ultima stagione”.

Pronti quindi per quella che sarà l’ultima stagione della serie televisiva che ha debuttato nel 2020 con la prima stagione. composta da 8 episodi. Vi ricordo che per poter vedere “Valeria 3” è necessario essere in possesso di un abbonamento a Netflix, per farlo basta semplicemente iscriversi alla piattaforma e scegliere uno tra i diversi piani disponibili, da quello più economico a quello premium.

Valeria 3: la trama della terza stagione

La serie televisiva spagnola “Valeria” parla delle vicende di una scrittrice in crisi che sente la mancanza di qualcosa sia nel suo matrimonio sia nella scrittura. La serie è inoltre ispirata a una serie di romanzi rosa di Elisabet Benavent, che ha anche partecipato alla realizzazione della serie come consulente creativa. La terza stagione della serie continuerà a seguire le vicende di Valeria, alle prese col marito e coi suoi romanzi. A sostenerla ci sono sempre le sue amiche, Carmen, Lola e Nerea, ognuna delle quale è a sua volta alle prese coi propri problemi e le proprie avventure. Valeria e le sue amiche si troveranno anche in questa stagione al centro di un vortice di emozioni differenti, amore, gelosia, infedeltà, dubbi, dolori, segreti, lavoro, preoccupazioni e speranze per il futuro. Appuntamento quindi per venerdì 2 giugno per iniziare a vedere la terza stagione di “Valeria“.

Valeria 3: il cast della terza stagione

A interpretare la protagonista Valeria nella terza stagione della serie televisiva troviamo sempre l’attrice spagnola di televisione, cinema e teatro Diana Gòmez. Abbiamo visto recitare Diana in numerosi film e serie televisive, come per esempio “La comunidad – Intrigo all’ultimo piano”, “Atlas de geografia umana”, “Los inocentes”, “Il segreto”, “Las aventuras del capitàn Alatriste”, “45 revoluciones” e “La casa di carta”, dove ha interpretato Tatiana, la quinta moglie di Berlino.

Nel ruolo di Victor, colui che manda in crisi la protagonista Valeria, troviamo l’attore e modello spagnolo Maxi Iglesias, che abbiamo visto recitare in diversi film e serie Tv quali “La pistola de mi hermano”, “Il diario di Carlotta”, “Nonostante tutto”, “Amare per sempre”, “Fisica o chimica”, “L’Ambasciata” e “La cuoca di Castamar”.

Lola è interpretata dall’attrice spagnola Silma Lopez, Carmen dall’attrice e cantante spagnola Paula Malia, mentre Nerea è interpretata dall’attrice spagnola Teresa Riott.

L’attore e modello spagnolo Ibrahim Al Shami, che abbiamo visto nella soap “Il Segreto“, vestirà ancora i panni di Adrian, il marito di Valeria.