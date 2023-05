Che cosa esce a giugno 2023 su Netflix? Tutti i titoli

Passano i mesi e come sempre il catalogo di Netflix si continua ad aggiornare di nuovi titoli. La biblioteca virtuale della nota piattaforma streaming si riempie di nuove uscite anche per il mese di giugno 2023. Tra film, serie-tv e nuovi contenuti interessanti, il primo mese dell’estate pare sarà ricco di novità. Andiamo alla scoperta dei titoli che entreranno ufficialmente su Netflix!

Che cosa esce su Netflix a giugno 2023?

Sono già stati resi noti diversi titoli che usciranno ufficialmente su Netflix a partire dal mese di giugno 2023. Altri, probabilmente, saranno inseriti andando avanti con i giorni, ma il catalogo della piattaforma è pronto ad accogliere grandi novità.

I film e i documentari in uscita su Netflix a giugno 2023

Una vita bellissima – 1° giugno 2023;

Tour de France: nel cuore del gruppo – 8 giugno 2023

A modo suo – 9 giugno 2023

Tyler Rake 2 – 16 giugno 2023

Trifoglio nero: La spada dell’imperatore mago – 16 giugno 2023

Attraverso la mia finestra: L’amore all’orizzonte – 23 giugno 2023

Numero iNumber: L’oro di Johannesburg – 23 giugno 2023

Run Rabbit Run – 28 giugno 2023

Le serie-tv e gli spettacoli in uscita su Netflix a giugno 2023

I giorni – 1° giugno 2023

Manifest – 2 giugno 2023

Valeria (stagione 3) – 2 giugno 2023

Arnold – 7 giugno 2023

Barracuda Queens – 8 giugno 2023

Non ho mai… (stagione 4) – 8 giugno 2023

Tex Mex Motors – 9 giugno 2023

Bloodhound – 9 giugno 2023

L’assassino del gioco di carte – 9 giugno 2023

Questo mondo non mi renderà cattivo – 9 giugno 2023

Il nostro pianeta II – 14 giugno 2023

Black Mirror (stagione 6) – data da definirsi

The Witcher (stagione 3) – 2 parti distinte

Soffermandosi sull’ultimo titolo: che cosa sappiamo su The Witcher? Pare che la terza stagione della serie-tv sarà composta da 8 episodi e sarà rilasciata in due parti distinte. La prima sarà composta da 5 episodi e con alte probabilità sarà rilasciata il 29 giugno 2023. La seconda parte, invece, stando alle varie indiscrezioni, potrebbe uscire il 27 luglio 2023 e conterà gli ultimi tre episodi.

Quali sono i titoli più attesi per giugno 2023?

Tra tutte le uscite previste per il mese di giugno 2023, ce ne sono alcune per le quali l’attesa è particolarmente sentita. Si parte senza ombra di dubbio dal grande ritorno di Zerocalcare in quel di Netflix. Questo mondo non mi renderà cattivo, in uscita sulla piattaforma il 9 giugno 2023, è il titolo del secondo progetto del fumettista. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, il pubblico non vede l’ora di tuffarsi nelle nuove avventure dei personaggi e dell’immancabile Armadillo.

Tanta l’attesa anche per la quarta stagione di Non ho mai…. La serie torna a giugno 2023 con un grande finale: che cosa accadrà a Devi? Non manca poi così tanto per scoprirlo.

Infine, ma non per importanza, tanto hype per la nuova stagione di Black Mirror, che però attualmente non ha una data di uscita certa. Tuttavia, la tensione è altissima e il pubblico si aspetta già di trovare episodi cupi e a tratti inquietanti: l’imprevedibilità della serie è assoluta.