Berlino: tutto quello che sappiamo sullo spin-off de La Casa di Carta

C’è tanta attesa per l’uscita del noto spin-off che prende il nome del personaggio, Berlino. Dopo il grandissimo successo de La Casa di Carta, conclusa ufficialmente nel 2021, sta per arrivare una produzione tutta dedicata all’iconico personaggio, interpretato da Pedro Alonso.

Alla scoperta dello spin-off, tra data di uscita, trama e cast completo.

Berlino: quando esce lo spin-off de La Casa di Carta?

Sono molte le domande intorno allo spin-off Berlino e la prima riguarda proprio la sua uscita. Purtroppo ancora non esiste una data ufficiale, ma a quanto pare dalle varie voci circolanti sul web e da alcune dichiarazioni di personalità interne al progetto, pare che Berlino uscirà verso le ultime settimane del 2023.

Dove vedere Berlino

Ormai è chiaro a tutto il pubblico: Berlino uscirà su Netflix e dunque per poterne prendere visione sarà necessario essere iscritti alla piattaforma e pagare un abbonamento o mensile, o annuale.

Di che cosa parlerà Berlino? La trama dello spin-off de La Casa di Carta

Dopo il grandissimo successo de La Casa di Carta, conclusa nel 2021 e aperta anche al noto adattamento coreano pubblicato in ben due parti, ora è in arrivo lo spin-off dedicato a Berlino. Ebbene sì, l’iconico personaggio della serie-tv spagnola è stata una delle figure chiave della serie e ora è il protagonista di un progetto interamente dedicato a lui.

In realtà non ci sono moltissimi dettagli sulla trama, ma si può dire con una certa sicurezza che Pedro Alonso riprenderà il ruolo di Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto semplicemente come Berlino. Lo spin-off racconterà la vita del personaggio prima di essere arruolato dal Professore e lo vedremo con altissima probabilità impegnato in altre grandi rapine. Lo stesso attore in una intervista si è lasciato sfuggire qualche rivelazione particolare e, come del resto è lui, enigmatica. Si parla di amore, di rapine, di drammi sentimentali e brutte giornate: tutti elementi che faranno parte della serie? Probabile.

Il cast di Berlino: annunciate due speciali new entry

A fianco del grande e iconico Pedro Alonso nelle vesti di Berlino, ci sarà un’intera squadra che lo aiuterà nella realizzazione di tutti i suoi piani. Troveremo i volti di: Keila (Michelle Jenner), la tipica esperta di elettronica, Damián (Tristán Ulloa), un professore filantropo e confidente di Berlino, Cameron (Begoña Vargas), una personalità kamikaze, Roi (Julio Peña Fernández), fedele seguace di Berlino e infine Bruce (Joel Sánchez), tipico uomo d’azione.

In tempi molto recenti si è però parlato di due new entry molto speciali e già conosciute (e apprezzate) dal grande pubblico. Si tratta di Itziar Ituño e Najwa Nimri che ne La Casa di Carta hanno interpretato Raquel, ispettore di polizia in seguito unita alla banda criminale con il nome di Lisbona, e Alicia Sierra, investigatrice molto temibile e instancabile. Non si conoscono i dettagli dei loro ruoli all’interno di Berlino, ma sicuramente il pubblico scoprirà misteri e segreti del passato.

Ancora bisognerà pazientare qualche mese: Berlino arriverà verso il mese di dicembre 2023, quando finalmente Pedro Alonso approderà su Netflix per raccontarci la sua incredibile vita prima della grande rapina.