Quando il colosso dello streaming Netflix ha confermato Manifest per una quarta stagione, i fan della serie non potevano essere più felici. L’atto finale del progetto è stato compiuto: Manifest 4 parte 2 sarà disponibile su Netflix e la trama sarà ovviamente intensa.

Quando esce su Netflix Manifest 4 parte 2? Data di uscita

I fan della serie-tv non vedono l’ora di saperne tutto a riguardo. Dopo che Netflix ha letteralmente salvato Manifest dalla cancellazione a cui NBC l’aveva destinata, tutto ora appare tranquillo. La domanda è attualmente solo una: quando esce la seconda parte di Manifest 4 su Netflix? Niente panico, perché la piattaforma ha reso nota la notizia, che diventa ufficiale.

Manifest 4 parte 2 uscirà ufficialmente su Netflix a partire da venerdì 2 giugno 2023, giorno in cui nella serie il mondo finirà.

Si ricorda che la quarta stagione è anche l’ultima della serie, ma i nuovissimi dieci episodi che arriveranno il 2 giugno 2023 basteranno a fare emozionare tutto il grande pubblico affezionato alla serie-tv.

Uscendo su Netflix, viene da sé che per potere accedere agli ultimi episodi della serie-tv sia necessario essere iscritti alla piattaforma. Per farlo bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento a Netflix e scegliere tra quelli presenti. È bene ricordate che il colosso dello streaming ha anche modificato i termini e le condizioni di utilizzo, soprattutto per quanto riguarda la condivisione degli account e delle password.

Quando esce su Netflix Manifest 4 parte 2? La trama dell’ultima parte della serie-tv

Appurato che la seconda parte della quarta (e ultima) stagione di Manifest entrerà a fare parte del catalogo di Netflix dal 2 giugno 2023, ora è tempo di concentrarsi su quella che sarà la trama degli ultimi episodi.

L’ultima parte della quarta stagione chiuderà il cerchio della serie. La trama riprenderà ovviamente dalla fine della parte 1 della quarta stagione. Cal è vivo grazie al grande sacrificio di Zeke e dunque avrà la possibilità di continuare ad aiutare gli altri passeggeri del volo e tutto il mondo. Non solo: quando Angelina provoca una devastante scissione vulcanica, i passeggeri dell’828 sono tenuti sempre più sotto controllo in un mondo che li odia e non lascia loro scampo. Tutto diventa un caos: un misterioso incidente rivela inquietanti avvertimenti di proporzioni grandiose che vanno a mettere sempre più a rischio i passeggeri. Nel mentre, Ben e Saanvi tentano anche di collaborare con le autorità del registro, ma le conseguenze saranno terribili anche per i passeggeri. Tra eventi mitologici, cicatrici a forma di drago di Cal, potere dello zaffiro e una speranza sempre meno presente, il capitolo finale di Manifest sarà ricco di terrore, suspense e attimi di piccola gioia.

Per chi avesse voglia di una piccola anteprima di Manifest 4 parte 2, è disponibile anche il trailer ufficiale dell’ultima parte della serie. L’attesa si fa sentire e le emozioni sono già alle stelle. Si chiude una saga che ha conquistato il cuore di moltissime persone e che, questo è certo, rimarrà indelebile per molto tempo ancora.