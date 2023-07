Siete pronti a rivivere le simpatiche avventure dell’improbabile coppia formata dall’angelo e il demone più amati dagli spettatori? Ebbene sì, stiamo proprio parlando di Good Omens, la serie con David Tennant e Michael Sheen. Dopo ben quattro anni dal suo debutto sul piccolo schermo, torna con la stagione 2. Scopriamo insieme quando esce e dove vedere i nuovi episodi.

Good Omens, dove vedere e quando esce la stagione 2

L’attesa è finalmente finita. Good Omens 2 sta per tornare. La serie sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 28 luglio su Amazon Prime Video. Al momento la serie è disponibile esclusivamente sulla piattaforma streaming, è quindi necessario abbonarsi al servizio per poterla vedere. La miniserie inizialmente avrebbe dovuto concludersi con la prima stagione. Ad averlo rivelato erano stati proprio il regista Douglas Mackinnon e lo sceneggiatore Neil Gaiman subito dopo l’uscita dei primi episodi nel 2019. Tuttavia, dopo il clamoroso successo della prima stagione, uno dei responsabili di Amazon Prime Video si era mostrato molto interessato e propenso a portare avanti la serie tv. Ed in modo del tutto inaspettato, a giugno 2021 è stata annunciata la seconda stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, anche la nuova stagione avrà un totale di 6 episodi della durata di circa 55 minuti ciascuno.

Good Omens 2, di cosa parla la serie tv

Ma dove eravamo rimasti? Nella prima stagione di Good Omens abbiamo avuto a che fare con il demone Crowley e l’angelo Aziraphale. Da miliardi di anni le due creature vivono fra gli umani e, a dirla tutta, si sono ormai abituati alla vita terrestre. Amano le loro tradizioni, i loro vizi e i loro piaceri. Ed è proprio per questo che alla tragica notizia dell’imminente apocalisse decidono di formare un’improbabile ed inaspettata alleanza per fermare l’Anticristo. Sarà proprio quest’ultimo infatti, secondo quanto scritto nelle Belle e accurate profezie di Agnes Nutter, a causare la fine del mondo. Tuttavia l’impresa si rivelerà più difficile di quanto pensano. Non a caso, L’Anticristo è un bambino di undici anni di cui si sono perse le tracce ed ignaro del fatto che sarà proprio lui a causare la fine del mondo. Ma non è finita qua. I due avranno solo una settimana di tempo per salvare la terra. Essendo una miniserie che non aveva in programma un continuo, Good Omens 2 ci mostrerà una storia del tutto inedita. La nuova stagione sarà incentrata sulla particolare amicizia tra l’angelo Azraphel e il demone Crowley. Dopo la strabiliante missione contro la fine del mondo, i due tornano a trascorrere le loro giornate sulla terra, insieme agli umani, ma un mistero inaspettato sconvolgerà nuovamente le loro vite. La seconda stagione di Good Omens è pronta a conquistare nuovamente il pubblico con le strabilianti storie dei due protagonisti. Cosa succederà nei nuovi episodi? Non ci resta che aspettare venerdì 28 luglio per scoprirlo! Restate connessi per tutte le novità ed anticipazioni.