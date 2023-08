The Lost Flowers of Alice Hart: l'uscita su Prime Video, il cast e la trama

The Lost Flowers of Alice Hart su Prime Video: quali saranno trama, cast e data di uscita? Se anche voi avete sentito parlare di questa bellissima serie, tratta da un noto e apprezzato romanzo, allora in questo articolo troverete moltissimi dettagli interessanti, per saperne di più e non perdervi una puntata!

The Lost Flowers of Alice Hart on Prime Video: trama, cast e data di uscita

Questa bellissima ed emozionante serie TV, disponibile su Prime Video dal 4 Agosto, ci terrà tutti col fiato sospeso: un vero e proprio romantic drama, in cui si avvicendano sentimenti come l’amore e l’affetto per la famiglia, il dolore, i segreti, la rabbia. La sua traduzione per l’Italia è “Ascolta i fiori dimenticati”, e narra della giovane Alice Hart, protagonista delle vicende. La ragazza ha perso entrambi i genitori, e viene cresciuta dalla nonna in una splendida fattoria, dove si coltivano varie specie di fiori.

Una storia famigliare complessa quella della piccola Alice: la serie si apre con lei bambina, a 9 anni, e si snoda tra il piano del passato e quello di un presente che la vede adulta, decisa a fare luce sulla verità. I suoi genitori, infatti, sono morti in un misterioso incendio, e anche se lei crescere in un contesto idilliaco, con lo sfondo della splendida natura australiana, sono tanti i segreti e le oscurità che la circondano. Alice deciderà di affrontarli e si troverà faccia a faccia con una scelta difficile: combattere per la sua vita oppure soccombere a un uomo, che per giunta ama.

Alla trama davvero avvincente di questa serie, si affianca anche un cast da cinque stelle: infatti, di certo non capita spesso di vedere la candidata a tre Oscar Sigourney Weaver, anche cimentarsi protagonista di una produzione televisiva. L’attrice in The Lost Flowers of Alice Hart interpreta June Hart, la nonna della piccola Alice.

Alice, in età adulta, è invece impersonata dall’attrice australiana Alycia Jasmin Debnam-Carey. A far parte del cast, troviamo anche Asher Keddie , Leah Purcell (Wentworth), Frankie Adams e Charlie Vickers.

Curiosità e dettagli su The Lost Flowers of Alice Hart

Come abbiamo già accennato, la serie in italiano, “Ascolta i fiori dimenticati”, sarà disponibile dal 4 agosto, con le prime tre puntate. La prima stagione è costituita da 6 episodi. Ogni settimana, sarà disponibile una nuova puntata, in streaming su Prime Video, ogni venerdì per la precisione, fino al 1 di settembre.

La serie è girata in Australia: meravigliose le ambientazioni naturali, e le scene all’interno di serra e fattoria. La storia è tratta dalla famosissima novel di Holly Ringland Ascolta i fiori dimenticati.

Un agosto di serie tv imperdibili

In streaming su Prime Video, o su Netflix: le nostre sere d’estate promettono splendide serie TV, da guardare in compagnia, sul divano o in giardino, sotto le stelle e con chi amiamo di più. Se Prime Video ci offre The Lost Flowers of Alice Hart, infatti, Netflix non sarà per nulla da meno: Avvocato di Difesa 2, sarà infatti disponibile dal 3 agosto, mentre per il 31 è prevista l’uscita di una serie ispirata al famoso manga One Piece, che ha messo d’accordo grandi e piccini.

Non ci resta che segnare in agenda questi fantastici appuntamenti: basterà radunare amici e famiglia, del buon cibo, mettere la TV all’aperto, e la serata drive-in sarà garantita.