Su Paramount Plus è in arrivo la serie televisiva "Fatal Attraction" con Joshua Jackson. Scoprimo quando esce.

Sulla piattaforma di streaming Paramount Plus è in arrivo una nuova serie televisiva, dal titolo “Fatal Attraction”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita della serie Tv.

Fatal Attraction: di cosa parla la serie televisiva

“Fatal Attraction“, in italiano “Attrazione fatale“, è una serie televisiva statunitense creata da Alexandra Cunningham e Kevin J. Hynes ed è basata sull’omino film del 1987 diretto da Adrian Lyne e scritto da James Dearden, con Micheal Douglas e Glenn Close. La trama della serie televisiva “Fatal Attraction” è appunto una rivisitazione in chiave moderna del film. Nella serie il protagonista, David Gallagher, esce di prigione sulla parola, dopo aver scontato quindici anni per l’omicidio di Alexandra Forrest. David desidera ritrovare la propria famiglia e dimostrare loro la propria innocenza. In parallelo, torniamo a quindici anni prima, quando David incontra per la prima volta Alexandra e di come la relazione con quest’ultima compromette il suo matrimonio con Beth. Il film raccontava come una relazione clandestina potesse trasformarsi in un incubo, quella infatti che doveva essere solo un’avventura di una notte si è rivelata ben presto essere l’inizio di una persecuzione senza esclusione di colpi. Il film è diventato un vero e proprio cult del cinema americano degli anni Ottanta.

La Cunningham ha dichiarato che con questa serie vuole esplorare i temi del matrimonio e i temi dell’infedeltà in chiave moderna, tra donne forti, disturbi della personalità e controllo coercitivo. Queste le parole della sceneggiatrice al Television Critics Association Winter Tour:

“Questa rilettura del film condivide molti aspetti del film originale ma affronta anche temi legati al sistema giudiziario, alle crisi di mezza età, a disordini di personalità, padri e figlie, omicidi. Racconta di come spesso molte persone non siano capaci di gestire una vittoria.”

La serie televisiva “Fatal Attraction” promette, con i suoi numerosi colpi di scena, di tenere lo spettatore incollato al teleschermo fino alla fine.

Fatal Attraction: il cast della serie televisiva

Se nel film a vestire i panni del protagonista David Gallagher c’era uno degli attori più conosciuti al mondo, Micheal Douglas, nella serie televisiva “Fatal Attraction“, il ruolo di David è interpretato dall’attore canadese Joshua Jackson, l’indimenticabile Pacey Witter nella serie televisiva degli anni Novanta “Dawson’s Creek“. Alexandra Forrest, che nel film era interpretata da Glenn Close, nella serie è invece interpretata dall’attrice statunitense Lizzy Caplan. I panni di Beth, la moglie di David, sono invece vestiti dall’attrice statunitense Amanda Peet. Nel cast della serie televisiva “Fatal Attraction” troviamo anche Alyssa Jirrels, Brian Goodman, Reno Wilson e Toby Huss.

Fatal Attraction: data di uscita e dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “Fatal Attraction”, in italiano “Attrazione fatale“, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Paramount Plus. I primi tre episodi usciranno negli Stati Uniti il 30 di aprile, mentre in Italia saranno disponibili da lunedì 1 maggio 2023. Ogni lunedì usciranno i nuovi episodi, fino agli ultimi due che usciranno il 29 maggio.

Vi ricordo che per poter usufruire del servizio e poter quindi vedere questa nuova serie televisiva, è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di Paramount Plus.