Quando si parla di Glenn Close si parla di professionalità. Attrice, doppiatrice e produttrice cinematografica, Glenn Close è considerata una delle migliori attrici della sua generazione. Che cosa sappiamo su di lei, sulla sua vita e sulla sua carriera incredibile? Scopriamo qualcosa in più.

Glenn Close: la vita e la carriera dell’attrice americana

Glenn Close è nata a Greenwich il 19 marzo 1947 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 76 anni. Nasce e cresce all’interno di una famiglia aristocratica e durante l’infanzia le capita di spostarsi in lungo e in largo nel mondo a causa degli impegni del padre, noto chirurgo. Ha frequentato un collegio svizzero, ma ha sempre continuato a viaggiare tra l’Africa e l’Europa.

Studia molto e nel 1974 consegue la Laurea in Antropologia e Teatro, dopo la quale decide di trasferirsi a New York. Il suo desiderio era solo uno: diventare un’attrice importante.

Durante gli anni 80 Glenn Close consolida la sua carriera teatrale e prende parte a ben quattro produzioni a Broadway. Parlando invece di cinema, il suo esordio ufficiale sul grande schermo arriva nel 1982, quando il regista George Roy Hill la desidera nel suo nuovo film Il mondo secondo Garp. Pensate che proprio con quel primo film Glenn Close ottenne subito la sua primissima candidatura agli Oscar, senza vincere. Nel 1984 Close ottiene la sua seconda candidatura ai Premi Oscar per il film corale Il grande freddo e nel 1985 arriva la terza, per il film Il migliore.

Nel 1987 Glenn Close ottiene il massimo successo: il merito? La sua interpretazione all’interno del film Attrazione fatale di Adriana Lyne. Nella pellicola Close recita a fianco di un grande Michael Douglas e Close interpreta la stalker Alex Forrest, forse uno dei personaggi più cattivi della storia di tutto il cinema. Sono 320 milioni i dollari incassati dalla pellicola e il successo di Glenn Close è mondiale.

Successo che continua per tutto il corso degli anni 90 e anche negli anni 2000. Tra i titoli più “moderni”, dunque, si ricordano: Le cose che so di lei, La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda (interpreta la grande e iconica Crudelia De Mon), La donna perfetta, 9 vite da donna, The Lion in Winter – Nel regno del crimine, The Shield, Damages, Guardiani della Galassia (ben 750 milioni di dollari di incasso), Un equilibrio delicato, Sunset Boulevard, Elegia Americana, Quattro buone giornate, Il canto del cigno, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (serie-tv Netflix, 2022).

Nel 2023 Glenn Close avrebbe dovuto essere una delle presentatrici dei Premi Oscar 2023, ma non le è stato possibile presenziare a causa del Covid. L’attrice, infatti, è risultata positiva al covid19, quindi per lei è scattato l’isolamento come da prassi.

La vita privata di Glenn Close

Glenn Close è sempre stata molto attiva anche in campo sociale. Ha personalmente appoggiato l’elezione di Joe Biden contro Donald Trump, è fondatrice di BringChane2Mind e ama follemente gli animali.

Glenn Close ama molto anche l’arte, la lettura e il viaggio. È stata sposata dal 1965 al 1968 con Jack Roose, poi dal 1969 al 1971 con Cabot Wade e dal 1984 al 1987 con James Constantine Marlas. Da John H. Starke, con il quale ha avuto una storia, ha anche avuto una figlia, Annie, nata nel 1988. Infine, ma non per importanza, da febbraio 2006 a settembre 2015, Close è stata spostata con David E. Shaw.