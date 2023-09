Prossimamente su Canale 5 vedremo il debutto ufficiale sul piccolo schermo della nuova serie tv Maria Corleone. Ispirata ad una storia vera, la fiction è pronta ad appassionare il pubblico italiano con storie avvincenti ed emozionanti. Ecco tutti i dettagli: trama, cast, puntate e quando inizia.

Maria Corleone, la nuova serie tv: trama

Maria Corleone, interpretata dall’attrice italiana Rosa Diletta Rossi, è una giovane donna cresciuta in una famiglia mafiosa. Un passato davvero difficile e turbolento che decide di lasciarsi alle spalle per realizzare il suo sogno. La protagonista abbandona Palermo, la sua città Natale, per trasferirsi a Milano e diventare una stilista. Ed è proprio qui che conosce Luca Spada, promettente magistrato da cui aspetta un figlio. Carriera, amore e famiglia: la sua vita non potrebbe andare meglio. Tuttavia, un inaspettato evento cambia tutto. Dopo essere ritornata a Palermo per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, rimane coinvolta in un attentato mafioso dove il fratello gemello Giovanni viene ucciso davanti ai suoi occhi. Dopo il tragico episodio, Maria Corleone decide di difendere l’onore della sua famiglia iniziando a collaborare con i boss più potenti e pericolosi della mafia. Così facendo, la protagonista diventerà parte della mafia siciliana mettendo a repentaglio la vita di suo figlio e del suo compagno.

Il cast completo della serie tv Maria Corleone

La nuova serie tv è creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, con la sceneggiatura di Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli. Prodotto da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI.

Maria Corleone, la protagonista della serie tv, è interpretata dall’attrice italiana Rosa Diletta Rossi. Insieme a lei Alessandro Fella, nelle vesti del compagno Luca Spada. Tra i personaggi principali troviamo anche Tosca D’Aquino e Fortunato Cerlino rispettivamente nelle vesti di Santa Nisticò e Luciano Corleone. Qui di seguito il cast completo:

Christian Burruano in Tony Zerilli

in Tony Zerilli Alessandro Mario nelle vesti di Massimo

nelle vesti di Massimo Emmanuele Aita nei panni di Antonio

nei panni di Antonio Federica De Cola in Sandra Corleone

in Sandra Corleone Aglaia Mora in Rosa Corleone

in Rosa Corleone Vittorio Magazzù in Stefano Corleone

in Stefano Corleone Vladimir Randazzo in Giovanni Corleone

in Giovanni Corleone Giuseppe Tantillo nelle vesti di Rocco Barresi

nelle vesti di Rocco Barresi Gaia Messenklinger nei panni di Gloria Chiosi

nei panni di Gloria Chiosi Bruno Torrisi in Corrado Salemi

in Corrado Salemi Valeria Zazzaretta in Monica Poggi

in Monica Poggi Alan Cappelli Goetz in Marcello

La nuova serie tv Maria Corleone: puntate, quando e dove vederla

La serie tv Maria Corleone andrà in onda in prima serata su Canale 5. Come già anticipato, il primo appuntamento è programmato per mercoledì 13 settembre alle ore 21.21. Fino al 4 ottobre 2023, verranno trasmessi otto episodi per ben 4 puntate. Inoltre, la fiction sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Una storia avvincente ed emozionante, che sicuramente conquisterà fin da subito il pubblico italiano. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa ci riserverà questa nuova serie tv!