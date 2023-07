Nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno, presso gli studi di Cologno Monzese a Milano si è tenuta la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/24. L’evento non poteva che iniziare con un omaggio al fondatore Silvio Berlusconi, scomparso circa un mese fa a causa di una terribile leucemia. Poi l’introduzione delle novità della prossima stagione televisiva.

Palinsesti Mediaset 2023/24: grandi ritorni in televisione

La stagione 2023/24 dei palinsesti Mediaset vedrà il ritorno di programmi storici. Primo fra tutti La Talpa, reality show andato in onda dal 2004 al 2008. A seguire poi Ruota della Fortuna. Era l’ottobre del 1987 quando il programma ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione italiana con la conduzione di Mike Bongiorno, ed ora vedrà al timone Gerry Scotti. A lui andrà anche un altro ritorno, quello di Io canto Generation, talent show per giovani cantanti trasmesso per la prima volta nel 2010.

Palinsesti Mediaset 2023/24: addii e new entry

Uno dei cambiamenti più discussi e chiacchierati negli ultimi giorni riguarda proprio Barbara D’Urso. La conduttrice infatti lascerà dopo ben quindici anni Pomeriggio Cinque. Al timone del programma ci sarà Myrta Merlino. Tra gli addii c’è anche quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina abbandonerà il timone de Le Iene e lascerà il posto alla giovane giornalista Veronica Gentili. Ancora ignaro il futuro de L’Isola dei Famosi. Stando alle ultime indiscrezioni, il reality potrebbe tornare ma con una conduttrice diversa da Ilary Blasi.

Palinsesti Mediaset 2023/24: tutte le novità

La prossima stagione televisiva ci riserverà anche tante novità. A Enrico Papi saranno affidati due programmi, di cui ancora non si hanno informazioni. Su Rete Quattro invece vedremo Bianca Berlinguer, Mauro Corona e Nicola Porro al timone di altri programmi. Mentre il giornalista Gianluigi Nuzzi sarà alla conduzione di un nuovo programma intitolato Verità nascoste. Ma le novità non sono finite qua. L’amatissimo Temptation Island, oltre alla tradizionale stagione estiva, ne avrà anche una invernale prevista per gennaio 2024. Anche il Grande Fratello ci porterà molte sorprese: il reality show tornerà con una versione del tutto nuovo, in cui non ci saranno ne vip ne nip. Un’edizione orientata soprattutto alle storie dei concorrenti. Dopo l’ultima stagione andata in onda nel 2019, torna anche Ciao Darwin con Paolo Bonolis. In esclusiva su Canale 5 andrà in onda anche Amore + iva, uno speciale televisivo che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone.

Palinsesti Mediaset 2023/24: le conferme

Tra i palinsesti Mediaset 2023/24 sono ovviamente confermati i programmi condotti da Maria De Filippi, tra cui C’è Posta per Te, Uomini e Donne, Amici. Troveremo poi Tu sì que vales, Caduta Libera e Lo show dei record. Seguitissimi dal pubblico italiano e confermati per la prossima stagione Le Iene-Inside, La pupa e il secchione, Italia uno on stage. Ci sarà anche il solito appuntamento con Quarta Repubblica, Fuori dal Coro, Dritto e rovescio, Zona Bianca e Quarto grado. Immancabile poi il salotto di Verissimo con Silvia Toffanin.