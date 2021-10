Qual è la forma della tua fronte? Individua che tipo di forma ha la tua fronte per scoprire il lato nascosto del tuo carattere.

Qual è la forma della tua fronte? Il rapporto tra psicologia e fisiologia

Il viso è la prima cosa che si nota nelle persone e, molto spesso, alcuni tratti somatici rivelano al primo sguardo aspetti della personalità.

A questo proposito, in ambito scientifico, si studiano frequentemente i legami che sussistono tra la personalità degli esseri umani (psicologia) e le loro caratteristiche corporee (fisiologia).

Qual è la forma della tua fronte? Rispondi al test e scopri la tua personalità

In merito alle caratteristiche che sussistono tra psicologia e fisiologia, il test proposto si pone come obiettivo quello di mettere in relazione la forma della fronte delle persone con il loro carattere.

Il test mostra sette differenti forme che la fronte umana può avere e, dopo aver individuato quale somiglia maggiormente alla propria, sarà possibile scoprire qual è il lato più recondito e nascosto della propria personalità.

Qual è la forma della tua fronte? Tipologie

Fronte ampia

Le persone che hanno una fronte ampia tendono spesso a trovare una simile caratteristica antiestetica e a nasconderla con i capelli. Ciononostante, la fronte ampia indica doti molto positive.

Chi ha una fronte ampia, infatti, possiede un’enorme determinazione, grande intelligenza e, soprattutto, un’insaziabile curiosità che li spinge ad aver voglia di scoprire il mondo e acquisire sempre più conoscenze.

Fronte corta

Chi ha una fronte corta è, generalmente, una persona con una spiccata sensibilità che si lascia travolgere dalle emozioni, prestando poca attenzione alla razionalità. Chi ha la fronte corta, poi, è spesso timido e preferisce poter far affidamento su una ristretta e fidata cerchia di amici piuttosto che trascorrere il proprio tempo con persone con cui non condivide nulla.

Fronte acuta

Le persone con una fronte acuta sono incredibilmente testarde e pienamente convinte delle proprie idee, che difendono con ogni energia. Queste persone, inoltre, sfoggiano una tagliente ironia e risultano essere estroverse e simpatiche, facendo sentire tutti quelli che li circondano sempre a proprio agio.

Fronte a zig-zag

Chi ha una fronte a zig-zag è dotato di un’indole buona e gentile e ama trascorrere il proprio tempo con amici intimi e familiari. Coloro che hanno una fronte a zig-zag sono anche molto socievoli e solari, trasmettendo in questo modo un senso di benessere in chiunque li circondi.

Fronte dritta

Tutti quelli che hanno una fronte dritta sono inguaribilmente innamorati della vita che preferiscono vivere in modo semplice e senza troppi pregiudizi o ansie. L’unico desiderio di coloro che hanno una fronte dritta è essere felici e sono disposti a raggiungere questo obiettivo a qualsiasi costo.

Gli individui con la fronte corta si impegnano molto in quello che fanno e preferiscono essere circondati da poche persone che siano con loro sempre sincere e fedeli.

Fronte curva

Le persone che hanno una fronte curva possiedono un’energia smisurata che mostrano costantemente anche agli altri con il loro ottimismo contagioso. Queste persone riescono a trovare sempre un aspetto positivo anche nelle peggiori situazioni e riescono ad affrontare ogni difficoltà con il sorriso.

Fronte a M

Chi ha una fronte a M ha una personalità creativa ed eclettica, ama viaggiare sia fisicamente che con la fantasia. Coloro che hanno la fronte a M, inoltre, amano le avventure e non si tirano indietro dinanzi a nuove esperienze. Odiano, invece, tutto ciò che può essere classificato come monotono o poco stimolante e innovativo.