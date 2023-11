Ti sei mai chiesto quali sono i cibi preferiti delle celebrità? Oggi scopriamo insieme quello di Shakira. Ecco il piatto a cui la celebre cantante colombiana non riesce proprio a rinunciare!

Qual è il cibo preferito di Shakira?

Cantautrice, ballerina, modella e produttrice discografica, Shakira è una delle popstar latine più amate e conosciute al mondo. Inoltre è senza ombra di dubbio una delle artiste più belle del panorama musicale internazionale, tanto da essere stata nominata dalla rivista spagnola People come la donna più bella del 2023. Ma questo non sorprende affatto. Dopo ben due gravidanze e 46 anni compiuti da poco, la cantante è in splendida forma. Fisico statuario, tonico e asciutto. Il tutto frutto di un duro lavoro. Come rivelato da lei stessa, infatti, si dedica quotidianamente a numerosi sport tra cui cardio, cardio dance, nuoto, tennis, surf, basket e yoga. Non solo. La celebre cantante segue un’alimentazione equilibrata e sana. Predilige una dieta a base di proteine, cereali integrali, minerali e almeno 2 litri di acqua al giorno. Evita invece zuccheri, carboidrati e latticini. Ovviamente non manca qualche piccolo strappo alla regola. Tra questi rientra sicuramente il cioccolato fondente, uno dei suoi cibi preferiti.

Il cibo preferito di Shakira: ecco 5 motivi per cui dovresti mangiarlo anche tu

Non ci crederai ma il cioccolato fondente non soddisfa solo la voglia di uno spuntino goloso, bensì fa anche bene alla salute. Dunque, ecco 5 motivi per cui dovresti mangiarlo anche tu.

Il cioccolato fondente è ricco di sostanze nutritive che apportano al nostro organismo numerosi benefici. Contiene ferro, magnesio, potassio, fosforo e zinco. Inoltre è caratterizzato da acido oleico, grasso salutare ottimo per il cuore, e acido stearico, che ha un effetto positivo sul colesterolo.

Il cioccolato fondente è composto anche da flavanoli in grado di ridurre la resistenza del flusso sanguigno e migliorare notevolmente la pressione.

I flavanoli presenti in questo alimentano aiutano anche a proteggere la pelle dai danni del sole, migliorare il flusso sanguigno alla pelle e aumentarne la densità e l’idratazione.

I composti nel cioccolato fondente sembrano essere altamente protettivi anche contro l’ossidazione delle LDL e di conseguenza diminuire il rischio di malattie cardiache.

Il cioccolato fondente può anche migliorare il funzionamento cerebrale. Questo perché contiene sostanze stimolanti come la caffeina e la teobromina, che sono ideali per aumentare i livelli di attenzione e reattività.

Cosa aspetti? Prova anche tu a consumare un piccolo quadratino di cioccolato fondente ogni giorno. Attenzione però a non esagerare! Mangiare una quantità eccessiva potrebbe avere l’effetto contrario e rivelarsi negativo per la vostra salute.

