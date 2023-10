Servizio piatti: quale modello scegliere

Il servizio piatti, in porcellana o gres, di forma rotonda od ovale, è l'ideale per la tavola e per momenti importanti.

Per la propria tavola, soprattutto in occasioni particolari e speciali, si ha bisogno di qualcosa di elegante e di raffinato. Cosa c’è di meglio di un servizio piatti disponibile in vari materiali, forme e design come mostriamo nei paragrafi seguenti fornendo indicazioni adatte su quale scegliere e ordinare online.

Servizio piatti

Un buon servizio piatti permette di realizzare un’ottima mise en place soprattutto per serate importanti o eventi come il Natale o compleanni da festeggiare in famiglia. Per questa ragione è importante sceglierlo nel modo giusto per valorizzare i vari alimenti e pietanze che si possono consumare a pranzo e cena.

Un servizio del genere risulta essere molto elegante e di classe, oltre che particolarmente raffinato. Permette poi di dare originalità e ricercatezza a una tavola apparecchiata in modo da farla risaltare nel modo migliore. È sbagliato indicare i piatti soltanto come un elemento funzionale, ma sono anche un accessorio decorativo.

Il servizio piatti è un accessorio utile anche per abbellire e decorare la tavola. Per questa ragione, al momento della scelta, è bene valutare una serie di caratteristiche e fattori come i materiali, i colori, ma anche l’uso in modo da capire quale sia quello maggiormente indicato per ogni esigenza e occasione, oltre che evento.

Servizio piatti:modelli

Sono tantissime le tipologie di servizio piatti che è possibile acquistare in base a delle esigenze e dei bisogni. Si distingue poi in base a forme, design e materiali, ognuno specifico per un’occasione. Per esempio, i piatti in un materiale come la porcellana si adattano maggiormente a un uso quotidiano proprio perché più resistenti.

Un materiale come il vetro e la ceramica che risultano particolarmente pregiati e raffinati si adattano a determinate occasioni ed eventi. La porcellana presenta poi costi molto più elevati rispetto al vetro che risulta essere resistente ai graffi e che è possibile anche lavorarlo con decori e intarsi vari.

Il servizio piatti in un materiale come il gres è adatto per tutti i giorni anche perché è molto resistente e si contraddistingue per finiture molto lisce. Il materiale come la terracotta si adatta a coloro che hanno uno stile rustico. Sono molto belli da vedere ma non sempre riescono a sopportare le alte e le basse temperature.

Sebbene il design sia una scelta soggettiva sul mercato si trovano diverse opzioni tra cui piatti con dei bordi colorati, a strisce o con diverse fantasie oppure monocromatici o disponibili in colori pastello o comunque dalle tonalità molto vivide. Cambiano anche in base alla forma che può essere rotonda, quadrata od ovale.

Servizio piatti: offerte Amazon

Un elemento d’arredo per la cucina e la tavola disponibile con varie offerte su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. La classifica fornisce i migliori tre tipi di servizio piatti per ogni occasione scelti tra le marche più conosciute accompagnati da una descrizione di ogni prodotto e articolo.

1)Tognana Jungle servizio piatti per 6 persone

Un servizio di piatti del celebre marchio disponibile in 18 pezzi realizzati in porcellana e stoneware del tutto decorati a mano. Una confezione multicolore con 6 piatti piani, 6 fondi e 6 da dessert. Dona alla tavola un’atmosfera esotica e calda, oltre che avvolgente per le pietanze da consumare.

2)Baroni Home servito piatti 18 pezzi

Una confezione di 18 piatti in materiale quale la porcellana e il gres che si adattano a ogni occasione. Sono piatti molto lucidi e ben decorati. Valorizzano ogni portata e sono adatti per l’uso quotidiano. Disponibili in varie fantasie: maiolica azzurra, sorrento, ecc.

3)Karaca Siena servizio tavola

Un servizio da 56 pezzi in porcellana che comprende sia piatti fondi che da dessert, ma anche ciotole, saliera e pepiera. Un servizio completo per la tavola. Le lavorazioni in oro sono molto eleganti. Sono adatti soprattutto per occasioni speciali.

