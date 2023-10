Vi siete mai chiesti quali sono i cibi preferiti delle celebrità? Oggi scopriamo insieme quello di Billie Eilish. Ecco il piatto a cui la giovane cantante non riesce proprio a rinunciare!

Qual è il cibo preferito di Billie Eilish?

Classe 2001, Billie Eilish è una delle cantanti più promettenti e celebri della sua generazione. Nonostante la giovane età, infatti, vanta già di un’importante carriera costellata da numerosi premi: ben sette Grammy Awards, due American Music Awards, tre Billboard Music Awards, un Golden Globe, un Oscar e tanti altri. E’ nota al pubblico internazionale non solo per il suo talento, ma anche per la sua esuberante personalità e i suoi look stravaganti. Ma tra le tante curiosità sulla vita della cantante, in questo articolo vogliamo soffermarci sul suo cibo preferito. Uno dei piatti a cui Billie Eilish non riesce proprio a rinunciare è il tofu. Chi l’avrebbe mai detto che questo potesse essere il cibo preferito della giovane cantante? A tutto avremmo pensato, tranne che al tofu! Eppure, sembrerebbe essere un piatto che la giovane cantante consuma frequentemente. Non a caso, la cantautrice segue dal 2014 una dieta vegana, escludendo dalla propria alimentazione qualsiasi ingrediente di origine animale. Tra i suoi piatti preferiti rientrano anche tutti i cibi piccanti, i burritos, il purè di patate e i biscotti con le gocce di cioccolato.

Come cucinare il cibo preferito di Billie Eilish: tante ricette da cui prendere ispirazione

Il tofu è una sorta di formaggio realizzato dalla lavorazione del latte di soia. Ricco di proteine vegetali e privo di grassi saturi, è caratterizzato da un sapore neutro che lo rende perfetto da utilizzare in tantissime preparazioni dolci e salate. Il modo più classico per cucinarlo è alla piastra, dopo averlo marinato con spezie, salsa di soia o olio extravergine d’oliva. In alternativa si può fare anche fritto impanandolo nella farina di riso, di mais o semplicemente nel pangrattato. E’ possibile realizzare anche delle polpette di tofu o degli hamburger di tofu. Si può utilizzare anche per condire le zuppe, le vellutate, la pasta, l’insalata. Ma non è finita qua. Grazie al suo sapore neutro, il tofu è ideale anche per le preparazioni dolci: crostate, torte, biscotti, la scelta è molto vasta. Nonostante sia un alimento molto semplice, con le giuste ricette può diventare un piatto davvero sfizioso. Siamo sicuri che la giovane cantante Billie Eilish ha provato il tofu in tutte le sue varianti. E voi, cosa aspettate? Provatelo e fateci sapere cosa ne pensate.

