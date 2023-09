Primo giorno di scuola per Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez. Ma, quanto costa la retta dell’istituto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Primo giorno di scuola per Leone e Vittoria Ferragni: il costo della retta non è per tutti

Finite le vacanze estive, è iniziato un periodo super impegnato per Chiara Ferragni e Fedez, oltre infatti alla costruzione della nuova casa, il prossimo week end verrà anche celebrato il matrimonio di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, con il musicista Riccardo Nicoletti. Oggi, 6 settembre 2023, è stato però un giorno super speciale per la famiglia Ferragni, Leone infatti ha iniziato la scuola elementare mentre Vittoria l’asilo. Chiara e Fedez hanno scelto di far frequentare ai loro figli una delle scuole più prestigiose di Milano, dove la retta è davvero da capogiro. Per la scuola primaria frequentata da Leone, Chiara Ferragni e Fedez spenderebbero 15.730 euro l’anno, mentre per la scuola materna frequentata da Vittoria 11.370 euro l’anno. Una cifra davvero da capogiro e non per tutti.

Primo giorno di scuola per Leone e Vittoria Ferragni: le foto sui social

Come detto poc’anzi, oggi, 6 settembre 2023, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e Vittoria, hanno iniziato rispettivamente la scuola elementare e l’asilo, in una delle scuole più prestigiose di Milano, dove la retta è davvero da capogiro. L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, hanno condiviso l’evento con i propri follower sui loro profili ufficiali di Instagram, sia nelle storie sia con un post a testa. Chiara ha postato una carrellata di foto scattate davanti a casa, con i figli con indosso le rispettive divise e tanti sorrisi. Stessa cosa ha fatto Fedez. Giornata quindi molto speciale per la famiglia Ferragni, a pochi giorni dal quinto anniversario del loro matrimonio, che si è celebrato il 1 settembre del 2018. Nonostante le voci di una presunta crisi, tra Chiara e Fedez le cose sembrano andare a gonfie vele, lo dimostrano anche i post che i due coniugi hanno condiviso sui propri canali social, con parole colme d’amore. Con ben 10 foto Chiara Ferragni ha voluto ricordare quel giorno magico, dove era presente anche Leone, nato a marzo del 2018. Lo scorso anno invece Chiara e Fedez avevano festeggiato l’anniversario a Portofino e in quell’occasione il rapper aveva detto parole molto toccanti: “mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in quest’anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia, ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A distanza di un anno da quelle parole la coppia sembra oggi più unita che mai e pronta ad affrontare ogni sfida insieme.