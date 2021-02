Rapper, imprenditore, personaggio pubblico, star del web. È impossibile oggi non sapere di chi si parla quando si nomina Fedez, senza dubbio uno dei primi selfmade rapper in Italia che ha ottenuto moltissimi fan già a partire dai suoi debutti su YouTube.

Oggi, al fianco della stabilissima carriera da cantante, è anche imprenditore e influencer. Ma chi è Fedez oltre a questi titoli e cosa c’è da sapere sulla sua vita?

Chi è il rapper e imprenditore Fedez

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nasce a Milano nel 1989. Cresce con i genitori nella provincia milanese e frequenta il Liceo Artistico, che abbandonerà al quarto anno per dedicarsi alla sua più grande passione: la musica.

Tutto inizia con l’apertura di un canale YouTube e con la pubblicazione nel 2007 del primissimo EP “Pat-a-cake”.

Nel 2011 autoproduce e pubblica il suo primo album “Penisola che non c’è” e pochi mesi dopo “Il mio primo disco da venduto”, un album di collaborazioni con svariati altri rapper del panorama italiano uscito sotto l’etichetta indipendente del collega Guè Pequeno. Nel 2013 pubblica il singolo “Cigno Nero”, duetto con Francesca Michielin che ottiene un successo straordinario e anticipa l’album in uscita “Sig.Brainwash – L’arte di accontentare” (per il quale in pochi mesi Fedez vincerà numerosi premi e che otterrà tre dischi di platino).

A seguito di questo incredibile successo, da una collaborazione con J-Ax nel 2014 nasce il progetto imprenditoriale “Newtopia”: un’etichetta discografica indipendente fondata dai due. Sotto la nuova casa discografica da lui guidata esce così l’album “Pop-Hoolista” che otterrà 4 dischi di platino e i cui singoli estratti (“Magnifico” con Francesca Michielin, “L’amore Eternit” con Noemi, “21 grammi” ecc.) rimarranno alla vetta delle classifiche per diversi mesi.

Dal 2016 si impegna poi in una lunghissima collaborazione con l’amico e collega J-Ax, che porterà alla pubblicazione di diversi singoli e dell’album “Comunisti col Rolex” (plurivenduto e pluripremiato). Sarà in questi anni che i due si aggiudicheranno il tormentone estivo per tre anni consecutivi con “Vorrei ma non posto”, “Senza Pagare” e “Italiana”.

Nel 2018 pubblica il suo album “Paranoia Airlines” contenente il singolo “Prima di ogni cosa”, dedicata a suo figlio Leone. Seppur non molto apprezzato dalla critica, anche il quinto album ottiene grande successo nelle vendite. A seguito di questo album, nel 2020, ha pubblicato una serie di singoli (senza accompagnarli con l’annuncio di nuovi dischi) come “Bimbi per strada” o “Bella storia”.

Sanremo e le altre esperienze

Fedez nel corso della sua carriera oltre che concentrarsi sulla musica ha anche preso parte a diverse esperienze lavorative. Nel 2014 diventa uno dei 4 giudici del talent XFactor e, come esordio, porta in finale due concorrenti appartenenti al suo gruppo: Lorenzo Fragola e Madh. A seguito del successo di questo primo anno, Fedez decide di portare avanti la sua esperienza da giudice e mentore per le successive 4 edizioni.

A partire dal 2020, si è dedicato con l’amico Luis Sal anche alla creazione e alla pubblicazione di podcast. Il loro format si chiama “Muschio Selvaggio” e va in onda settimanalmente su YouTube, proponendo dibattiti con un ospite diverso di volta in volta su svariati argomenti. Sempre nel 2020, Fedez e Chiara Ferragni (sua moglie) hanno ottenuto il prestigioso Ambrogino d’Oro a seguito della raccolta fondi da loro organizzata per l’emergenza sanitaria causata dal COVID a Marzo.

Per la prima volta, nel 2021, partecipa al Festival della canzone italiana di Sanremo. A salire sul palco dell’Ariston al suo fianco sarà la compagna di successi e premi Francesca Michielin. I due proporranno alla giuria la canzone “Chiamami per nome”.

La vita privata

Fin dagli esordi su YouTube, Fedez si è sempre mostrato piuttosto incline a condividere la sua vita e i suoi progetti con chi lo segue. Non stupisce quindi che oggi il suo profilo instagram sia uno dei più seguiti in Italia (conta quasi 12 milioni di followers).

Dal 2018 è sposato con l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni e i due hanno avuto nello stesso anno un bambino di nome Leone. Chiara e Fedez stanno ora aspettando un altro figlio, una femmina questa volta. Fedez condivide quotidianamente storie su instagram in cui, in maniera molto naturale e divertente, mostra tutti gli aspetti della vita di famiglia.

Fedez, infine, non si è mai risparmiato nel corso della sua carriera dall’esprimere la propria opinione per quanto riguarda ciò in cui crede. Si è infatti esposto ripetutamente contro personaggi del mondo televisivo e politico e da essi ha più volte ricevuto querele e denunce.