Citadel su Prime Video: la trama della serie tv

Citadel è una nuova serie tv che sta per debuttare su Prime Video. Una serie tv di spionaggio, con trame interconnesse che si intrecciano, mai viste prima su Amazon Prime Video. Scopriamo di cosa parla.

Citadel arriva su Prime Video

Citadel è una nuova serie tv di spionaggio e trame interconnesse che non si erano mai viste prima su Amazon Prime Video. Una scelta che potrebbe premiare la piattaforma di streaming, ma che nello stesso tempo potrebbe rivelarsi particolarmente rischiosa. Citadel è la serie tv più attesa dell’anno e arriverà il prossimo 28 aprile su Amazon Prime Video. Si tratterà della prima vera serie tv della piattaforma pronta ad aprire una nuova era sullo spionaggio e su quello che riguarda un contenuto multimediale che basa tutto sull’intreccio di storie e trame. La presenza di attori del calibro di Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci aumenta notevolmente il livello di questa serie.

Citadel, serie tv di Amazon Prime Video, verrà lanciata per la prima volta a livello globale il prossimo 28 aprile e sarà l’inizio di un nuovo, ambizioso e storico franchise interamente costruito in originale da Amazon, attraverso storie interconnesse che attraverseranno il mondo intero. Un lavoro che sembra essere più straordinario di quello che ci si potrebbe aspettare e che vedrà storie ambientate tra le Alpi italiane e anche tra i paesaggi indiani. Amazon Prime Video ha voluto fare questo passo importante nel mondo delle serie tv, sperimentando questa nuova modalità, nella speranza che possa piacere al pubblico. Si tratta sicuramente di una storia appassionante, che si intreccerà con altre trame altrettanto avvincenti, in grado di tenere tutti con il fiato sospeso, incollati al piccolo schermo, in attesa degli spin-off che andranno a completare la trama.

Citadel su Prime Video: la trama



I due protagonisti principali della serie tv Citadel devono fare i conti con la dualità dei loro ricordi, che sono stati cancellati. Otto anni prima, infatti, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone, è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola tutto il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh sono stati cancellati, ma loro sono miracolosamente riusciti a salvarsi. Da quel momento sono rimasti nascosti, costruendo una nuova vita con nuove identità, completamente all’oscuro del proprio passato. Almeno fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick, che ha un disperato bisogno del suo aiuto, per cercare di impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason Kane si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo, nel tentativo di fermare Manticore. Tutto questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo. L’appuntamento è per il 28 aprile 2023 su Prime Video.