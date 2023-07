Palinsesti rai 2023/24: cosa c’è da non perdere nella prossima stagione TV RAI? Programmi e format, novità, tante risate e anche degli speciali informativi: vediamo insieme che cosa ci propone la nostra TV di Stato, per la stagione autunnale che segue all’estate. Perché si sa, a settembre tutto può ricominciare, dalla scuola al lavoro…e quindi anche i nostri appuntamenti con la televisione.

Palinsesti Rai 2023/24: Rai 1 predilige il genere talk show

Sul primo canale della nostra TV di Stato, Francesco Giorgino approda il lunedì, in seconda serata: la trasmissione in questione è “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro“. Si tratta del racconto settimanale dell’attualità e delle ultime news. Ma questo non è l’unico format forte di RAI 1: prosegue infatti il grande successo di “Affari Tuoi“, con Amadeus, in onda dal 10 Settembre 2023. Confermato anche il seguitissimo “Tale e quale show” con l’immancabile Carlo Conti. Il programma inizierà in prima serata dal 22 settembre al 10 novembre 2023.

E dal 24 novembre, sempre il venerdì sera, sarà la volta della seconda stagione di The Voice Kids: questa trasmissione condotta da Antonella Clerici, è nota per aver fatto conoscere molte splendide e giovani voci.

Per quanto invece riguarda il sabato sera, sempre su RAI 1 a partire dal 21 ottobre al 23 dicembre, torna il programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”.

Sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre Rai 1, poi, offrirà due serate davvero speciali dal format “Reazione a catena“.

A tenere banco, quest’anno, nella stagione RAI autunnale, c’è anche Pino Insegno: il presentatore tornerà infatti da assoluto protagonista con ben due programmi. Esordirà nella nuova stagione televisiva, con Il Mercante in Fiera su Rai 2, e in seguito si sposterà su RAI 1 per poter condurre il celebre programma “L’Eredità“, sostituendo Flavio Insinna.

Palinsesti Rai 2023/24: le proposte di RAI 2

Per quanto riguarda la programmazione di Rai 2, invece, riparte la nuova stagione del seguitissimo format “Il Collegio“, in 6 puntate. La prima puntata è prevista per il 26 Settembre.

Ma RAI2 può anche fregiarsi della presenza di Alessia Marcuzzi: il suo programma “Boomerissima“, andrà in onda con la prima puntata il 31 ottobre. Presente anche Stefano De Martino, con il suo “De Martino Show“.

Sappiamo poi anche anche Ale&Franz ci intratterranno con uno speciale, tutto dedicato ai loro 30 anni di carriera come comici. Il loro programma andrà in onda di lunedì, in prima serata.

Palinsesti Rai 2023/24: cosa ci offre RAI 3

Sappiamo che la terza rete di Stato è sempre più riservata allo sport: tennis, basket e anche tutti gli sport invernali, non mancheranno certamente, quindi, da settembre su RAI 3. Come anche non mancheranno tutti gli speciali e gli inserti del tg3, ormai noti per la loro capacità di immergersi nelle realtà nel profondo.

Sappiamo però che ci sarà anche una new entry: un programma chiamato “Storie dal mondo”, di cui sicuramente in futuro potremo dirvi di più.

Non c’è molto altro da aggiungere: sembra infatti che la Tv di stato abbia posto grande attenzione all’intrattenimento e alla leggerezza, senza mai dimenticare l’importanza dell’informazione.