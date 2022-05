Espadrillas di Alessia Marcuzzi nuovo trend primavera 2022: quanto costano e dove trovarle

Le espadrillas sono da sempre protagoniste della primavera e dell’estate, ma sono un vero e proprio trend quest’anno. Alessia Marcuzzi ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram in cui mostra un vestito lungo con ai piedi delle espadrillas.

Scherzando anche con i propri fan sul fatto che ora vanno di moda le foto sfocate. Scopriamo quanto costano e dove comprare le espadrillas di Alessia Marcuzzi, il nuovo trend della primavera 2022.

Le espadrillas di Alessia Marcuzzi: il trend della primavera 2022

Le espadrillas non hanno bisogno di troppe presentazioni. Con il caldo sono perfette, in versione flat per il giorno o per look casual, o in modelli con zeppa o più particolari per la sera. Il modello che vediamo nelle foto della Marcuzzi è il modello classico: in tela beige, con una suola piatta e nastri tono su tono che arrivano alla caviglia.

Non è la sola ad indossarle questa estate: anche Letizia Ortiz le ha scelte, sotto forma di zeppe. Letizia di Spagna le ha abbinato ad una gonna a ruota a fiori e una blusa verde. La regina non si fa troppi problemi con i vestiti: la blusa è di una decina di anni fa, di Carolina Herrere, e non sempre si sente costretta a vestire in modo troppo formale. Ai piedi, appunto, le espadrillas con zeppa. Amate anche da Kate Middleton, che le ha indossate nel suo viaggio ai Caraibi. A dimostrazione di quanto siano versatili queste calzature.

Come indossarle

La conduttrice sceglie di abbinarle ad un vestito lungo, bianco e morbido in stile tunica di Bottega Egnazia, in linea con uno stile boho chic e lasciando i capelli al naturale. Ma si possono indossare anche con bermuda e camicia maschile o anche con jeans a vita alta e top. Insomma, sono molto versatili.

Dove comprarle

Il modello indossato da Alessia Marcuzzi è un modello color sabbia firmato Manebi. Questo paio costa 66 euro e sono un’alternativa glamour ai sandali, grazie alla suola in corda e il laccio in cotone. Ovviamente le espadrillas esistono in tutte le fogge, colori, modelli e prezzi. Ci sono quelle più convenienti e quelle meno, quelle più semplici e quelle particolareggiate. Possiamo quindi prendere ispirazione e comprarne un paio che si adatti al nostro stile, armadio e portafoglio.