A partire da sabato 1 luglio, torna in onda il programma televisivo Linea Verde Sentieri, realizzato con la collaborazione del Cai, che vede Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca andare alla scoperta dei sentieri della nostra penisola. Si parte da Puglia e Calabria.

Linea Verde Sentieri torna su Rai 1: i conduttori e il cast

A partire da sabato 1 luglio tornerà su Rai 1 il programma televisivo Linea Verde Sentieri, che percorre alcuni tra gli itinerari più belli d’Italia, per valorizzare i paesaggi, la storia e le tradizioni, all’insegna dell’escursionismo e del turismo outdoor. Per ben cinque settimane andranno in onda dieci puntate, due ogni sabato, la prima alle ore 12.30 e la seconda alle ore 13. Nel corso delle puntate l’alpinista Lino Zani e l’olimipionica fiorettista Margherita Granbassi cammineranno lungo i sentieri tracciati dal Club alpino italiano. Insieme a loro ci sarà anche Gian Luca Gasca, conoscitore della montagna, che darà molti consigli per affrontare tutti i sentieri. I percorsi protagonisti di queste dieci puntate sono adatti anche ai camminatori non esperti, in modo da permettere al pubblico di entrare a contatto con alcuni degli angoli più belli del nostro Paese, che spesso sono nascosti. La trasmissione è realizzata dalla Rai, con la collaborazione del Club alpino italiano e delle Regioni che verranno visitate. Si tratta di un viaggio in Italia che ha lo scopo di essere un’ispirazione per tutte le persone che sono in cerca di destinazioni in mezzo alla natura, con una cultura tutta da scoprire.

Linea Verde Sentieri torna su Rai 1: alla scoperta di Puglia e Calabria

Le prime due puntate andranno in onda sabato 1 luglio su Rai 1 e accompagneranno i telespettatori prima in Puglia, da Otranto a Santa Maria di Leuca, e poi in Calabria, sulla Sila. La prima puntata riguarda il Sentiero delle Cipolliane e l’ultimo tratto della Via Francigena del Sud. Ci sarà anche l’arrampicata con vista alla falesia di Sant’Emiliano e la visita alla Fondazione Le Costantine. La seconda puntata riguarda i boschi e i percorsi escursionistici che costeggiano il Monte Botte Donato, all’interno del Parco Nazionale della Sila, con riferimento al Sentiero Italia CAI. Anche in questo caso ci sarà spazio per l’arrampicata, nella falesia di Mendicino, e per le attrazioni naturalistico-storico-culturali come la Nave della Sila – Museo Narrante dell’Emigrazione, i Giganti della Sila e l’Abbazia Florense. La nuova edizione di Linea Verde Sentieri ospiterà in ogni puntata i componenti del CAI Eagle Team, una squadra di giovani alpinisti di età compresa tra i 18 e i 28 anni, impegnati in un percorso di formazione che si concluderà con una spedizione alpinisti in Patagonia. In Puglia interverrà Lorenzo Toscani di Firenze, e in Calabria Marco Cordin di Trento.