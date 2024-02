Myrta Merlino sarà sostituita alla conduzione di “Pomeriggio 5”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita da una nuova conduttrice?

Da qualche settimana si rincorrono voci circa la presunta sostituzione di Myrta Merlino alla conduzione di “Pomeriggio 5“. La Merlino è stata chiamata per sostituire Barbara D’Urso e i risultati, in quanto a share, non sono stati entusiasmanti. La settimana scorsa, per esempio, il programma ha avuto tra il 12 % e il 14 % di share, mentre “La vita in diretta” tra il 20 % e il 23%. Alberto Dandolo su Dagospia oggi ha scritto le seguenti parole, circa una conduttrice Mediaset in forte ascesa: “dite a Myrta Merlino che Pier Silvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di casa di Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Pier Silvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata!”

Pomeriggio 5: le parole di Myrta Merlino

Come abbiamo appena visto, sono diverse settimane che si parla di una possibile sostituzione a “Pomeriggio 5″, ovvero un’altra conduttrice al posto dell’attuale Myrta Merlino. Dagospia ha parlato di Veronica Gentili, molto stimata da Pier Silvio Berlusconi. Qualche settimana fa però è stata la stessa Myrta Merlino a voler dire la sua nel corso di una intervista a La Repubblica, nella quale si è dichiarata soddisfatta degli ascolti. Ecco cosa ha detto Myrta Merlino: “ho letto di tutto, che facevamo flop, che volevano sostituirmi, mentre la trasmissione è tra il 15 % e il 16 % di share. Scrivevano che l’editore voleva prendere un’altra presentatrice e che molte conduttrici erano pronte a prendere il mio posto. Posso dire che mentre questi articoli venivano pubblicato, io ricevevo i fiori da parte di Pier Silvio Berlusconi. Quindi mi sono chiesta il perché di questo veleno inutile. Se in passato pensavo spesso ai critici, adesso mi concentro sul pubblico. Poi ho un competitor molto forte su Rai 1, loro hanno un blocco pubblicitario e noi ne abbiamo quattro. Quei due milioni di persone che mi guardano per me sono un onore e li vedo come una medaglia. Anche perché un risultato simile non era scontato dopo pochi mesi. Barbara per loro era di famiglia e io un’estranea che arriva da una nicchia. Con la D’Urso non ci sono problemi di nessun tipo. Sono stata chiamata dall’editore Pier Silvio Berlusconi ed escluso che Barbara, da donna intelligente qual è, possa avere qualcosa contro di me per questo”. Queste quindi sono state le parole della conduttrice di “Pomeriggio 5” Myrta Merlino, che di certo non si è trovata di fronte un compito semplice, dopo i tanti anni di conduzione del programma da parte di Barbara D’Urso.

