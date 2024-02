Perché Piero Chiambretti ha deciso di lasciare Mediaset? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

“Grazie Pier Silvio”, perché Piero Chiambretti lascia Mediaset?

Se ne parlava già da un pò di tempo ma ieri, domenica 4 febbraio 2024, è arrivata la conferma ufficiale: Piero Chiambretti lascia Mediaset. Dopo ben 15 anni, il conduttore televisivo ha deciso di ritornare in Rai. Chiambretti ha voluto salutare e ringraziare Pier Silvio Berlusconi per tutti i meravigliosi anni passati a Mediaset e per farlo ha acquistato uno spazio sul Corriere della Sera: “Grazie Pier Silvio per questi 15 anni fantastici. Con affetto, Piero Chiambretti.” In questi ultimi 15 anni sono stati tanti i programmi condotti da Piero Chiambretti, come per esempio “Chiambretti Night”, “Chiambretti Supermarket”, “Grande Hotel Chiambretti”, “Striscia La Notizia”, “Matrix Chiambretti”, “CR4 – La repubblica delle donne”, “Tiki Taka – La repubblica del pallone” e “La Tv dei 100 e uno”.

Piero Chiambretti torna in Rai

Come abbiamo appena visto, il noto conduttore Piero Chiambretti ha comunicato ufficialmente il suo addio a Mediaset per tornare in Rai. Chiambretti ha voluto dedicare belle parole a Pier Silvio Berlusconi, per i meravigliosi 15 anni passati a Mediaset, dove è stato protagonista della conduzione di diversi programmi televisivi. Adesso però è arrivato per lui il momento di fare ritorno in Rai. Era stato lo stesso Chiambretti, lo scorso mese di giugno durante il Festival della Tv di Dogliani, a dire che gli sarebbe piaciuto tornare in Rai: “la Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro… Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà me non c’è il pensiero.” L’esperienza televisiva in Rai di Piero Chiambretti era cominciata già nel corso degli anni Ottanta, dove aveva ottenuto il successo grazie a programmi come “Và pensiero”, “Complimenti per la trasmissione”, “Telegiornale Zero” e “Pubblimania”. Nel 1997 è arrivata anche la conduzione, assieme a Pippo Baudo e Valeria Marini, del Festival di Sanremo. Nel 2003 Piero Chiambretti ha lasciato la Rai per andare su La7, dove ha condotto programmi quali “Pronto Chiambretti”, “Markette – Tutto fa brodo in tv” e “Chiambretti speciale”. Finita l’esperienza su La7, ecco che Piero arriva a Mediaset, salvo poi nel 2008 quando è stato chiamato per condurre ancora assieme a Pippo Baudo il Festival di Sanremo. Come abbiamo visto in precedenza sono stati tanti i programmi condotti da Chiambretti a Mediaset negli ultimi 15 anni. L’ultimo, prima di lasciare Mediaset, è stato “La Tv dei 100 e uno“. Adesso appunto Piero Chiambretti si appresta a tornare in Rai per un’altra avventura della sua lunga carriera come conduttore televisivo.

