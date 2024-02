Quando inizia Pechino Express 2024? Concorrenti e percorso

Manca poco all’inizio della nuova stagione di “Pechino Express“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data della prima puntata, il percorso e chi saranno i concorrenti.

Pechino Express 2024: quando inizia, concorrenti, percorso

La nuova stagione di “Pechino Express” sta ufficialmente per partire. A condurre il reality troviamo Costantino della Gherardesca affiancato da Fru dei The Jackal, alla sua prima volta in questo ruolo. Saranno otto le coppie di concorrenti che affronteranno la “Rotta del Dragone”, tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Lo scorso anno, a vincere il programma sono stati gli italo-americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore ma, chi trionferà invece quest’anno? Andiamo a vedere chi saranno le 8 coppie in gara:

Fabio ed Eleonora Caressa

Damiano e Massimiliano Carrara

Artem e Antonio Orefice

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

La nuova stagione di “Pechino Express” prenderà il via il prossimo 7 marzo 2024, per un totale di 10 puntate. L’appuntamento è in prima serata su Sky 1 e in streaming su NOW. Su Tv 8 sarà invece possibile vedere lo show, prodotto da Banijai, in chiaro in un momento successivo.

Pechino Express: in che cosa consiste il programma televisivo?

Come abbiamo appena visto, la prossima stagione del programma televisivo di genere reality e avventura partirà il prossimo 7 marzo e si svolgerà tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Per chi non avesse mai guardato questo programma, vediamo adesso insieme in che cosa consiste. Il format del programma consiste in una gara a coppie, quest’anno saranno 8, che si sfidano lungo un percorso attraversante più Stati per giungere alla meta finale. Il viaggio è a tappe e, ogni concorrente, ha con sé una dotazione minima all’interno di uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale per soddisfare i bisogni primari. Ogni coppia non può utilizzare i proprio soldi per acquistare ad esempio i biglietti per i mezzi di trasporto ma può farsi pagare il biglietto dagli abitanti del luogo. Durante il percorso ci sono delle missioni che ogni coppia deve portare a termine per poter avanzare nel gioco. A metà percorso, i viaggiatori troveranno il libro rosso di Pechino Express, che devono firmare per attestare il loro arrivo. All’arrivo invece troveranno solamente un tappetino rosso. Alla coppia vincitrice di ogni tappa viene consegnata una medaglia e 5.000 euro da devolvere in beneficenza a una associazione del luogo. Sono stati tanti i Paesi percorsi durante le varie edizioni del programma televisivo, dal Nepal all’India, alla Thailandia, al Brasile, alla Colombia, al Messico, alle Filippine, al Giappone fino all’Africa, tra Marocco, Tanzania e Sud Africa. Questa nuova stagione come detto si svolgerà tra Vietnam, Laos e Sri Lanka e si preannuncia davvero indimenticabile. Appuntamento quindi per il prossimo 7 marzo!

