È in arrivo mercoledì 31 agosto 2022 su Rai 1 alle 21:25 la commedia Poli opposti diretta da Max Croci, al suo esordio. Il film, uscito nel 2015, ha come protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum, ma conta di un cast eccezionale: sapevate che la storia è stata scritta da ben sette sceneggiatori?

Il titolo svela il focus della narrazione e, come recita un vecchio detto popolare, gli opposti si attraggono.

Poli opposti: la trama del film di Max Croci

I protagonisti “ai poli opposti” sono Stefano Parisi (interpretato da Luca Argentero), psicologo di coppia da poco separato dalla moglie, e Claudia Torrini (interpretata da Sarah Felberbaum), avvocata divorzista, single e mamma di Luca. Il caso vuole che gli studi dei due professionisti siano esattamente uno di fronte all’altro e, di nuovo, ai poli opposti.

Dirimpettai per lavoro, dirimpettai anche nella vita: Stefano e Claudia proprio non si sopportano, ma quando anche le questioni lavorative si mettono in mezzo, l’antipatia si alimenta sfociando in un quasi odio reciproco.

La vita, però, è imprevedibile e prevedibile allo stesso tempo; dalla non comunicazione e l’assoluta incomunicabilità e incompatibilità tra i due, si arriverà, piano piano, a qualcosa di più profondo.

Il conoscersi, l’imparare a capire l’altro/a, l’ascolto e il confronto porteranno Stefano e Claudia a qualcosa di più? Gli opposti si attraggono realmente? L’antipatia ha sempre nascosto una certa attrazione?

La commedia, a tratti anche romantica, svelerà tutte le risposte.

Il cast di Poli opposti

Luca Argentero e Sarah Felberbaum sono i due protagonisti della pellicola, ma il cast è arricchito da attori e attrici di un certo calibro. Pensiamo a Giampaolo Morelli, Anna Safronick, Elena Di Ciocco, Stefano Fresi, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Riccardo Russo, Gualtiero Burzi, Jack Queralt, Roberto Bocchi, Eleonora Mazzoni, Ippolita Baldini, Carolina Carlsson, Paola Lavini, Christian Roberto, Sydne Rome, Nicola Stravalaci, Laura Gigante, Silvia Luzzi, Bruno Crucitti, Paolo Perinelli.

Sono tantissime le persone coinvolte nella realizzazione della commedia di Max Croci, tra produttori, sceneggiatori e tutti i tecnici professionisti.

Dove vedere Poli opposti in tv e streaming

La pellicola di Max Croci sarà trasmessa mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 21:25 su Rai 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play.

Per coloro che non riuscissero a guardare Poli opposti in televisione o su Rai Play, la pellicola è sempre disponibile su Netflix, ovviamente accessibile solo se si è in possesso di un abbonamento.

Della durata di 85 minuti, Poli opposti riesce a strappare diversi sorrisi e, perché no, a fare riflettere su quanto la vita sia imprevedibile ma possa nascondere, dietro antipatie, scontri e caratteri divergenti, qualcosa di molto più sincero e profondo: l’amore? l’attrazione? la passione? la curiosità verso l’altro/a?

Lo scopriremo solamente sedendo sul divano da soli o in compagnia di amici e parenti, magari con una bibita o un po’ di pop corn e, perché no, ritrovandosi nei panni di uno dei protagonisti.

Forse, in fondo, gli antipodi non sono poi così distanti e differenti? Chissà!