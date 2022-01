Attrice e modella di origini anglo-americane, Sarah Felbraum è nel cast di “Non mi lasciare”, serie tv in onda sulla rete ammiraglia della Rai a partire dal 10 gennaio 2022. Scopriamo qualcosa in più su chi è e sulla sua carriera nel mondo della recitazione.

Chi è Sarah Felberbaum

Nata a Londra il 20 marzo del 1980, Sarah Felberbaum è del segno dei Pesci. La madre è inglese mentre il padre è statunitense ma ha origini russo ungheresi. Insieme a tutta la famiglia, quando ha appena un anno, la piccola Sarah si trasferisce in Italia.

Sempre nel Bel Paese, la Felberbaum prosegue gli studi nella recitazione e a soli 15 anni inizia a lavorare come modella, prendendo anche parte a diversi spot accanto a nomi come quello del vj Francesco Mandelli e l’attore Sergio Castellitto.

All’inizi della carriera, Sarah Felberbaum compare anche i diversi videoclip musicali di cantautori del calibro di Nek e degli Zero Assoluto e negli anni 2000 è per la prima volta alla conduzione di un programma tv sempre in campo musicale: Top of the Pops, in onda su Rai 2.

Il debutto in televisione

Sarah Felberbaum accumula sempre più esperienza fino ad entrare nel cast di serie tv di successo come “Caterina e le sue figlie”, trasmessa dal 2005 al 2010 e nella quale interpreta Carlotta Parisi, una delle figlie di Caterina Foresi, a cui presta il volto l’attrice compianta Virna Lisi.

Nel 2007 è la protagonista di “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, sequel della serie tv “Elisa di Rivombrosa”, che ha visto invece come protagonista proprio Vittoria Puccini. Sarah Felberbaum prende poi anche parte a fiction di successo come “Il giovane Montalbano”, prequel della serie sul celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri per la quale la Felberbaum veste i panni di Livia, la storica fidanzata. Nel 2016 la vediamo invece insieme a nomi del calibro di Dustin Hoffman e Richard Madden per la serie tv di Rai 1 “I Medici”. A gennaio 2022 la Felberbaum è invece nel cast di “Non mi lasciare”, insieme a Vittoria Puccini e Alessandro Roja.

L’esordio cinematografico

L’esordio cinematografico di Sarah Felberbaum avviene con “Cardiofitness”, film del 2007 tratto dall’ominimo romanzo di Alessandra Montrucchio e successivamente prende parte anche al cast di “Maschi contro femmine” del 2010 e a quello del sequel “Femmine contro maschi” del 2011.

Nello stesso anno è protagonista de “Il gioiellino” di Andrea Molaioli, che la porta alla sua prima candidatura ai David di Donatello. Successivamente recita anche per Alessandro Siani nel film “Il principe abusivo” e per Rocco Papaleo in “Una piccola impresa meridionale”.

Vita privata

Sara Felberbaum è sposata con l’ex calciatore Daniele De Rossi. I due fanno coppia fissa dal 2009 e si sono sposati nel maggio del 2015 con una cerimonia sulle bianche spiagge delle Maldive. Dalla loro unione sono nati due figli: Olivia Rose, arrivata il 14 febbraio 2014, e Noah, arrivato il 3 settembre 2016.