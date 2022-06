Mercoledì 22 giugno 2022 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il film Al posto tuo. Tra gli attori protagonisti Luca Argentero e Ambra Angiolini.

La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche il 29 settembre 2016 e diretta da Max Croci, appartiene al genere della commedia e ha una durata di 90 minuti.

Al posto tuo: la trama del film

Il protagonista di Al posto tuo è Luca Molteni (interpretato da Luca Argentero), uomo assai affascinante, single per scelta personale e con un grandissimo successo con le donne. Accanto a lui, Rocco Fontana (intepretato da Stefano Fresi). I due uomini sono i direttori creativi l’uno di un’azienda che produce sanitari, l’altro di un’azienda che produce ceramiche; Molteni è un architetto, Fontana è un semplice geometra che vive in una casa di campagna ed è sposato con Claudia (interpretata da Ambra Angiolini), dalla quale ha avuto ben tre figli.

Claudia è una donna estremamente complessa, in continua lotta con il suo corpo e, per questa ragione, si trova ad affrontare perennemente una dieta diversa dall’altra.

Sicuramente vi è solo ed esclusivamente un elemento che tiene uniti – e rende simili – i due protagonisti maschili del film: il lavoro. Essi infatti, stacanovisti a 360 gradi, si troveranno a doversi contendere il posto di responsabile aziendale quando, per qualche strana motivazione, le due aziende per cui lavorano saranno portate alla fusione.

Questa vicissitudine li porterà ovviamente a scontrarsi e a “gareggiare” per ottenere il ruolo di Responsabile della nuova società: una vera e propria “lotta al potere” di due uomini che hanno l’unico e solo obiettivo di aumentare il proprio prestigio professionale.

Come in ogni pellicola che si rispetti, però, accade qualcosa: Molteni e Fontana sono in realtà più complementari di quanto sembri, tant’è che la nuova azienda nata dall’unione delle due iniziali ha un’idea folle.

I due uomini devono scambiarsi le vite per comprendersi meglio a vicenda. È chiaro che questa decisione li porterà a indagare in modo molto più approfondito sulla vita dell’altro, scoprendo anche tutti quei segreti che fino a quel momento erano rimasti nascosti.

Una commedia intrigante e molto leggera, per passare una serata piacevole davanti alla televisione.

Il cast di Al posto tuo

La pellicola di Max Croci vanta un cast davvero eccezionale. Di seguito i nomi di tutti gli attori e tutte le attrici che hanno preso parte al film:

Luca Argentero: Luca Molteni

Stefano Fresi: Rocco Fontana

Ambra Angiolini: Claudia

Serena Rossi: Anna

Grazia Schiavo: Ines

Fioretta Mari: Erminia

Livio Beshir: Artois

Carolina Poccioni: Alice

Marco Todisco: Salvo

Giulietta Rebeggiani: Sarah

Gualtiero Burzi: Bellatreccia

Pia Lanciotti: Sig.ra Welter

Giulia Greco: Mara

Nicola Stravalaci: Rosario

Haruhiko Yamanouchi: Dottor Shimura

Roberta Mengozzi: Interprete

Angela Melillo: Alba

Dove vedere Al posto tuo

Mercoledì 22 giugno 2022 il film andrà in onda in prima serata su Rai 1, ma resta sempre e comunque disponibile in live streaming contemporaneo su Rai Play.

Inoltre, ne è possibile la visione sia su Netflix e su Timvision ed è a noleggio e/o acquisto nelle principali piattaforme digitali.