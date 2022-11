Se siete fan della musica coreana, la soluzione perfetta per voi esiste e ha nome Pluto Tv. Il canale fa parte del nuovo servizio digitale completamente gratuito Paramount, nato come casa di distribuzione fondata nel 1914.

L’accesso alla musica degli idoli del K-POP sarà immediato.

Il canale Pluto Tv K-Pop punta alla musica coreana

La musica coreana appassiona un grandissimo numero di persone; tra i BTS, le Blackpink, i Seventeen, le Itzy, sono numerosi gli artisti che promuovono e diffondono tale genere musicale e adesso potere accedere a quei ritmi sarà molto più semplice.

La casa di produzione Paramount ha deciso di introdurre un nuovo canale interamente dedicato allo stile coreano; per accedervi, dunque, basterà sintonizzarsi su Pluto Tv K-Pop: ma come funziona?

Sembra che il nuovo servizio l’utente che vi accede possa, 24 ore su 24, sette giorni su sette, godere di una playlist contenente tutti i suoi brani K-Pop preferiti.

Non solo, su Pluto Tv andranno in onda anche alcuni video di concerti live, videoclip e numerose interviste agli artisti in persona.

Il fenomeno della musica coreana sta prendendo sempre più piede, tanto che i BTS sono diventati nel giro di pochissimo tempo uno dei gruppi top delle nuove generazioni, vincendo anche la categoria Biggest Fan agli MTV EMA 2022. Per non parlare delle Blackpink, che agli MTV EMA 2022 hanno vinto nella categoria Best Metaverse Performance, o Lisa, che ha letteralmente trionfato nella categoria Best K-Pop.

Pensate che anche Lisa de I Simpson è amante del genere musicale e con Homer si mette a cantare una canzone delle Blackpink, uno dei suoi gruppi preferiti! L’amore per la musica coreana pare essere un vero e proprio fenomeno in continua espansione e grazie al nuovo canale imparare a conoscerlo sarà ancora più semplice.

Pluto Tv K-Pop è infatti sicuramente d’aiuto per chi già ama il genere coreano, ma può essere un tuffo nella novità per chi, invece, vuole conoscere il mondo della cultura pop coreana in ogni sua sfaccettatura. La playlist giornaliera proporrà i migliori successi del momento, ma scaverà in fondo alla storia della musica coreana, sfogliandola da cima a fondo, tra ritmi nuovi e quella voglia irrefrenabile di ballare. Pensate che i fan del genere musicale sono in netta crescita; basti pensare che ogni parte del mondo conta circa 89 milioni di appassionati disposti in 113 paesi diversi, mentre su Spotify sono circa 16 milioni gli ascoltatori e le ascoltatrici che decidono di immergersi nelle vibes del K-Pop.

Accedere a Pluto Tv è molto semplice; basta collegarsi al sito Pluto.tv o via browser o attraverso l’applicazione per Android e iOS e selezionare il canale interessato (ma si ricorda che il servizio offre altrettanti canali lineari e un numero quasi infinito di contenuti on demand). Pluto Tv è disponibile anche nelle principali Smart TV ed è completamente gratuito e senza necessità di registrazione.

Se ancora non conoscete Dynamite e Life Goes On dei BTS o How You Like That delle Blackpink, Pluto tv K-Pop vi offre la soluzione perfetta.