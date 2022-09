È finalmente scattata l’ora X per Paramount +. La nuova piattaforma di streaming è disponibile a partire dal 15 settembre 2022, anche nel nostro Paese. Il servizio offrirà al pubblico italiano, come sottolineato in diverse occasioni durante la conferenza stampa di presentazione a Cinecittà, una vera e propria montagna di intrattenimento.

Saranno infatti oltre 8000 le ore di intrattenimento proposte sulla piattaforma, pensate per un pubblico decisamente variegato. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dai cartoni animati alle serie originali per tutta la famiglia, passando per i film d’autore ai format più leggeri ideati per un target di giovani e giovanissimi. I contenuti disponibili su Paramount Plus, ovviamente, appartengono tutti ai brand e agli Studios Paramount di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™.

Scopriamo dunque insieme tutto quello che Paramount + proporrà ai suoi iscritti.

Le serie e i film internazionali

Fra le serie internazionali più interessanti che saranno disponibili su Paramount+ in Italia troviamo THE OFFER, basata sulla nascita dell’iconico film Il Padrino, L’uomo che cadde sulla terra, che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta per l’evoluzione umana, ma anche TULSA KING, con protagonista Sylvester Stallone.

In quest’ultima, Stallone interpreta il ruolo dell’ex boss della mafia newyorkese Dwight “The General” Manfredi, appena uscito da una condanna a 25 anni di carcere ed esiliato dal suo capo a Tulsa, in Oklahoma.

Una chicca per gli appassionati di fantascienza è inoltre la presenza di molti contenuti legati alla celebre serie di Star Trek. STAR TREK: DISCOVERY seguirà i viaggi della Flotta Stellare nelle missioni alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, mentre STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato il timone della U.S.S. Enterprise. Dulcis in fundo, è in arrivo una nuova versione di American Gigolo, ambientata ai tempi nostri e con protagonista Jon Bernthal.

Questi, ovviamente, sono soltanto alcuni dei contenuti proposti dalla piattaforma, che includerà anche tanti prodotti per i più piccoli, come il revival della serie iCarly e la libreria di contenuti come SpongeBob SquarePants e PAW Patrol.

I contenuti italiani

Gli abbonati di Paramount + potranno godersi Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa con protagonista la cantante Elodie, in un’inedita veste di attrice. La pellicola, presentata a Venezia 79, racconta la storia di Marilena, moglie di uno dei boss locali, ma innamorata dell’erede della famiglia nemica.

Tra i contenuti nostrani imperdibili su Paramount + troviamo inoltre la nuova stagione di Vita da Carlo con Carlo Verdone, l’amato comico e attore che veste i panni di regista e protagonista di questa attesissima seconda stagione ricca di avventure divertenti e originali. Per gli appassionati di cultura e letteratura sarà inoltre disponibile Francesco il Canto, l’analisi di uno dei testi più iconici dedicati all’amore, e momenti della vita di Francesco realizzata da Roberto Benigni.

Occhi puntati infine sulle serie originali Circeo e Corpo Libero, mentre tra i film originali più interessanti troveremo Quattordici giorni, la storia di due coniugi in crisi (interpretati da Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi) costretti a due settimane di clausura forzata. C’è tanto altro ancora, ovviamente, ed è tutto da scoprire spulciando fra i numerosi contenuti della piattaforma.

Come iscriversi a Paramount +: info e prezzi

In Italia, Paramount+ è disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un’ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre.

Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. C’è inoltre la possibilità di attivare un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro: anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti potranno usufruire di una promo speciale di lancio: solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualunque momento, senza vincoli. La promo sarà disponibile soltanto su paramountplus.it e iOS.

Paramount+ sarà infine disponibile anche su Sky. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 settembre ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l’app di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass.