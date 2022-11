Il 13 novembre 2022 si è tenuta la 29esima edizione degli MTV Europe Music Awards, più semplicemente conosciuti come MTV EMA.

Una serata dedicata all’intrattenimento, alla musica e all’incredibile talento portato sul palco da tutti gli artisti e da tutte le artiste arrivate fino a Düsseldurf: ma chi ha vinto? Scopriamolo insieme!

MTV EMA 2022: ecco i vincitori della 29esima edizione

Un’altra edizione conclusa, altri premi consegnati e tanta musica nell’aria: la serata di premiazione degli MTV EMA 2022, condotta da Rita Ora e Taika Waititi, ha fatto il suo corso.

Durante la serata sono stati assegnati numerosi premi, tra soddisfazioni, sorrisi e tanta voglia di condivisione: congratulazioni a tutti e a tutte!

Impossibile non cominciare citando forse una delle queen assolute della serata: Taylor Swift. La cantante, infatti, è riuscita ad accaparrarsi il maggior numero di premi dell’evento, quattro, per la precisione: Best Longofmr Video con All Too Well (10 Minute Version), Best Artist, Best Video e Best Pop.

Un successo incredibile per la giovane cantante, rimasta completamente a bocca aperta e decisamente soddisfatta delle sue conquiste.

Insieme a Taylor Swift non poteva mancare un’altra regina della musica o meglio, del rap: Nicki Minaj, anche per l’edizione 2022, si è conquistata il premio nella categoria Best Song e Best Hip Hop.

Le donne sono state le grandi protagoniste degli MTV EMA 2022, tanto che anche Lisa è riuscita a portare a casa il premio nella categoria Best K-Pop.

Pensate che la cantante, lo scorso agosto 2022, aveva vinto nella medesima categoria e grazie a questo secondo premio è diventata la prima artista solista nella storia ad avere vinto entrambi i due awards: chapeau!

Anche l’Italia ha trionfato: i Pinguini Tattici Nucleari si sono portati a casa il premio nella categoria Best Italian Act, accompagnato da un’enorme soddisfazione. I Maneskin, invece, in gara per la categoria Best Rock, sono stati superati da una storica band mondiale, i Muse.

La lista completa dei vincitori e delle vincitrici degli MTV EMA 2022

Best Artist : Taylor Swift

: Taylor Swift Best Song : Nicki Minaj – Super Freaky Girl

: Nicki Minaj – Super Freaky Girl Best Video : Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) Best Collaboration : David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

: David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) Best Live : Harry Styles

: Harry Styles Best Pop : Taylor Swift

: Taylor Swift Best New : Seventeen

: Seventeen Best K-POP : Lisa

: Lisa Best Latin : Anitta

: Anitta Best Electronic : David Guetta

: David Guetta Best Hip Hop : Nicki Minaj

: Nicki Minaj Best Rock : Muse

: Muse Best Alternative : Gorillaz

: Gorillaz Best R&B : Chlöe

: Chlöe Best Longform Video : Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) Video For Good : Sam Smith – Unholy feat. Kim Petras

: Sam Smith – Unholy feat. Kim Petras Biggest Fans : BTS

: BTS Best Push : Seventeen

: Seventeen Best Metaverse Performance : BLACKPINK The Virtual | PUBG

: BLACKPINK The Virtual | PUBG Best Italian Act: Pinguini Tattici Nucleari

La serata di premiazione degli MTV EMA 2022, andata in onda domenica 13 novembre 2022, si è tenuta in Germania, a Düsseldorf. Per coloro che non sono riusciti a prendere visione il giorno della diretta, niente panico: potrete rivedere la serata su MTV Italia (canale Sky 131 e in streaming su NOW) nelle giornate di lunedì 14 novembre 2022 ore 19:45, martedì 15 novembre 2022 ore 21:35, mercoledì 16 novembre 2022 ore 22:23, giovedì 17 novembre 2022 ore 19:05, venerdì 18 novembre 2022 ore 10:35 e sabato 19 novembre 2022 ore 01:20.

Un’altra edizione si è conclusa, ma l’amore per la musica rimane infinito: alla prossima serata!