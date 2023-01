Le tendenze moda inverno 2023 puntano forte sul piumino, rendendolo quindi capo must have della stagione, che sia midi, cropped o extra long, nel nostro armadio non può assolutamente mancare! In questo articolo ci soffermeremo sul piumino corto Moncler di Alessia Marcuzzi, davvero alla moda.

Il piumino corto Moncler di Alessia Marcuzzi

Nel 1922, prima di scalare l’Everest, il chimico e alpinista australiano George Finch affidò a un sarto il compito di realizzare un cappotto foderato con piume d’oca, riusciendo così a proteggersi dal freddo. Fu però l’imprenditore di Seattle Eddie Bauer, dopo aver rischiato l’ipotermia a seguito di una battuta di pesca in Alaska, ha ottenere il brevetto nel 1940, realizzando quello che appunto oggi chiamiamo piumino.

Il piumino corto Moncler indossato dalla conduttrice romana Alessia Marcuzzi è un piumino cropped a collo alto, color rosso ciliegia, è realizzato in nylon lucido e presenta inserti di tessuto tecnico sulle spalle, che fanno sì che questo capo risulti ancora più singolare.

Il piumino corto Moncler di Alessia Marcuzzi: abbinamenti e consigli

Ciò che rende il piumino un capo irrinunciabile è la sua duttilità, sono davvero poche le occasioni per le quali questo capo non è adatto.

La conduttrice di “Boomerissima“, il nuovo programma in onda su Rai2, ha optato per un look monocolore, indossando il proprio piumino corto Moncler con una tuta da ginnastica e una borsa color ciliegia, ma in realtà è possibile optare per altri tipi di abbinamenti. Il piumino rosso può essere ad esempio indossato insiema e dei pantaloni elasticizzati blu, un maglione a rombi (argyle) con inserti rossi e un paio di scarponcini stringati. Outfit perfetto per girare in città o per delle passeggiate in montagna. Se invece vogliamo indossarlo per un’occasione più elegante, il consiglio è di abbinarla a una gonna nera di tulle e un maglione a collo alto, per un look insolito ma decisamente alla moda.

Dove comprare il piumino corto Moncler di Alessia Marcuzzi

Se dopo aver letto questo articolo avete deciso che il piumino corto Moncler in nylon indossato da Alessia Marcuzzi è il piumino che fa al caso vostro, potete andare sul sito Luisaviaroma e acquistarlo. Il piumino ha il cappuccio non removibile, due tasche laterali con bottone a pressione, la chiusura frontale con zip, fondo manica regolabile con bottone a pressione e il patch logo sulla manica.

Se invece volete acquistare un capo simile a quello della cinquantenne conduttrice romana, ci sono altri siti su cui potete andare e scegliere tra diverse alternative. Eccone un paio per voi: