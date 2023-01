Mocassini Alessia Marcuzzi: modello, prezzo, come indossarli

I mocassini in pelle nera sono certamente una delle tendenze del 2023, sebbene si possa dire che il mocassino sia una calzatura abbastanza intramontabile nella storia della moda. Nello specifico per la moda dell’anno nuovo si strizza un po’ l’occhio ai toni dark di Mercoledì, rendendo fondamentale la tinta scura, la fattura assolutamente in pelle e la suola a carrarmato imponente ed evidentissima.

Alessia Marcuzzi: marca e modello dei suoi mocassini

Alessia Marcuzzi, in tal senso, è ben allineata ai trend del momento e lo dimostra sfoggiando un paio di mocassini come sopra descritti in un suo recente post di Instagram. Seguita da ben 5,5 milioni di followers, ha condiviso con loro il suo outfit in un giorno lavorativo qualunque fuori dagli studios Rai Fabrizio Frizzi. Blazer nero, vestito in lana grigia, calze nere e mocassini, il tutto completato da un paio di occhiali neri con lente scura: un look giovanile e molto rock.

Nel caso di Alessia Marcuzzi, che già propone un ottimo abbinamento riuscito e facile da replicare per sfoggiare queste calzature, i mocassini sono targati Prada e rispettano tutti i canoni attualmente in voga: sono chunky, ovvero con suola grossa, e “preppy”. Questo termine fa riferimento a uno stile di vestiario tipico dei college degli Stati Uniti. I mocassini della Marcuzzi hanno una punta arrotondata, che ne rende più morbida la linea, e il tacco basso, facendone una calzatura adatta a tutti i giorni.

Chiaramente, si tratta di una scarpa che può essere abbinata praticamente a tutto: sia a un look da ufficio o da uscita di giorno che a un look più elegante, come un vestito corto, e più adatta alla sera. Al momento sul mercato ci sono tantissime proposte analoghe alla tipologia di mocassino sfoggiato dalla conduttrice italiana, ma volendo indagare più a fondo… quanto costano i suoi mocassini?

Alessia Marcuzzi: costo dei mocassini Prada

La marca Prada già colloca in partenza il prodotto indossato da Alessia Marcuzzi in una fascia di prezzo altina. Basta una ricerca sul sito del brand per verificarne il costo: i medesimi mocassini di Alessia Marcuzzi costano 890 euro. Sono disponibili anche in total white; si tratta in questo però di una scelta più audace e forse adatta di più alla stagione primaverile piuttosto che a quella invernale.

I mocassini di Alessia Marcuzzi sono denominati “Chocolate”; è disponibile anche una versione più “aggressive” con tacco più alto e suola più possente chiamata “Monolith”, comunque sempre in pelle spazzolata nera (e disponibile solo in questo colore).

Per chi volesse orientarsi sulla scelta di un mocassino simile ma con un tacco più alto, Prada risponde anche a questa esigenza: il mocassino Chocolate con tacco alto si aggira attorno ai 930 euro. C’è da dire che sul sito del brand di mocassini ce ne sono per tutti i gusti, persino in versione dorata metallizzata oppure in raso con cristalli. Ma il punto di partenza per la costruzione di un look impeccabile al passo con i trend non può prescindere dal classico mocassino nero.