La versione di Pinocchio del 2022 è stata diretta da Robert Zemeckis. Un nuovo adattamento cinematografico del romanzo Le avventure di Pinocchio – Storia di un burattino di Carlo Collodi, secondo remake in live action.

Pinocchio 2022: la trama del remake in live action

Nel 2022 Robert Zemeckis ha diretto il secondo remake in live action del film d’animazione del 1940. Si tratta di un nuovo adattamento del romanzo Le avventure di Pinocchio – Storia di un burattino, di Carlo Collodi. La storia parla di un Grillo Parlante che, per ripararsi dal freddo, entra nella casetta di un falegname vedovo chiamato Geppetto, che abita con il suo gatto Figaro e la sua pesciolina Cleo. L’uomo sogna che la sua ultima creazione, una marionetta chiamata Pinocchio, possa curare il suo dolore per la perdita del figlio.

Il falegname nota in cielo la Stella dei Desideri ed esprime il suo desiderio. Lo spirito della stella, la Fata Turchina, appare e dona la vita al burattino, spiegandogli che se vuole diventare un bambino vero dovrà comportarsi bene e imparare a distinguere il bene dal male, nominando il Grillo Parlante come sua coscienza. Quando Geppetto si sveglia scopre che il suo desiderio è stato avverato ma dopo qualche giorno si accorge che Pinocchio non ha esperienza con il mondo per cui decide di mandarlo a scuola.

Mentre va a scuola, Pinocchio incontra il Gatto e la Volpe, che vogliono venderlo a Mangiafuoco. Il crudele burattinaio ha un grande successo grazie a Pinocchio, per questo lo rinchiude in una gabbia e lo rapisce. Pinocchio e il Grillo riescono a scappare ma il burattino viene catturato e portato nel Paese dei Balocchi, finendo per trasformarsi in un asino, così come l’amico Lucignolo. Il burattino lascia il Paese dei Balocchi e torna a casa, ma la trova vuota. Geppetto era salpato in mare per raggiungerlo. Pinocchio rifiuta di seguire i burattinai per andare a cercare il padre, così perde le orecchie da asino. Geppetto, il Grillo e Pinocchio vengono divorati da una balena, ma alla fine con uno stratagemma riescono a scappare. Quando arrivano a riva Geppetto è immobile, Pinocchio piange per la perdita del genitore e le sue lacrime con la magia della fata lo fanno risvegliare.

Pinocchio 2022: il cast

Scopriamo i personaggi e il cast del film:

Geppetto : il falegname dal cuore tenero, che costruisce Pinocchio, è interpretato da Tom Hanks;

: il falegname dal cuore tenero, che costruisce Pinocchio, è interpretato da Tom Hanks; Pinocchio : il protagonista della storia è doppiato in originale da Benjamin Evan Ainsworth;

: il protagonista della storia è doppiato in originale da Benjamin Evan Ainsworth; Grillo Parlante : la coscienza di Pinocchio è doppiato in originale da Joseph Gordon-Levitt;

: la coscienza di Pinocchio è doppiato in originale da Joseph Gordon-Levitt; Fata Turchina : la fata che dona la vita a Pinocchio è interpretata da Cynthia Erivo;

: la fata che dona la vita a Pinocchio è interpretata da Cynthia Erivo; Volpe l’Onesto : l’ingannevole furfante è doppiata in originale da Keegan-Michael Key;

: l’ingannevole furfante è doppiata in originale da Keegan-Michael Key; Stromboli Mangiafuoco : il crudele burattinaio è interpretato da Giuseppe Battiston;

: il crudele burattinaio è interpretato da Giuseppe Battiston; Postiglione : il proprietario del Paese dei Balocchi è interpretato da Luke Evans;

: il proprietario del Paese dei Balocchi è interpretato da Luke Evans; Lucignolo : il dispettoso ragazzo è interpretato da Lewin Lloyd;

: il dispettoso ragazzo è interpretato da Lewin Lloyd; Signor Rizzi : l’insistente cliente di Geppetto è interpretato da Angus Wright;

: l’insistente cliente di Geppetto è interpretato da Angus Wright; Signora Vitelli : l’accompagnatrice della scuola è interpretata da Sheila Atim;

: l’accompagnatrice della scuola è interpretata da Sheila Atim; Sofia il Gabbiano : la gentile gabbiana addomesticata da Geppetto è doppiata da Lorraine Bracco;

: la gentile gabbiana addomesticata da Geppetto è doppiata da Lorraine Bracco; Maestro : il severo insegnante è interpretato da Jamie Demetriou;

: il severo insegnante è interpretato da Jamie Demetriou; Fabiana: la gentile burattinaia è interpretata da Kyanne Lamaya;

Nel remake appaiono anche il gattino Figaro e la pesciolina rossa Cleo, così come il mostro marino.

Pinocchio 2022: i doppiatori italiani

I doppiatori italiani del film sono: