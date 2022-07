Guillermo del Toro, premio Oscar nel 2018 al miglior film come regista e produttore di La forma dell’acqua – The Shape of Water, sta per tornare con una nuova proposta. Questa volta si tratta di un film di animazione per ragazzi che racconta una storia a noi tutti nota ma sempre apprezzata: quella di Pinocchio.

Guillermo del Toro, in arrivo il suo Pinocchio su Netflix

Il film uscirà sulla piattaforma di streaming a dicembre 2022. Non c’è ancora una data precisa ufficiale, ma sappiamo che l’ultimo mese dell’anno si accompagnerà all’uscita di un nuovo Pinocchio. Sempre tratto, com’è ovvio, dal classico di Carlo Collodi, prende anche spunto dai disegni di Gris Grimly. Nel film di Guillermo del Toro saranno coinvolti tanti nomi importanti già noti al grande pubblico, nel ruolo di doppiatori: tra gli altri troveremo infatti Cate Blanchett, Finn Wolfhard e Tilda Swinton.

Guillermo del Toro, comunque, sembra promettere non solo un aspetto diverso a livello grafico, ma anche un’interpretazione differente di quella che ritiene “una favola brutale”, come più volte ha dichiarato. Nelle sue parole: “Penso che (le versioni precedenti della) storia, e quella di Collodi in particolare, siano molto repressive. È essenzialmente una favola molto brutale su cosa sia la disobbedienza peccaminosa. E penso che la disobbedienza sia l’inizio della volontà e l’inizio della scelta”.

Da tali affermazioni, possiamo desumere che Guillermo del Toro sia pronto a stupire il suo pubblico, magari con qualche scelta audace che ben si adatterebbe alla scelta di proporre Pinocchio su Netflix.

Pinocchio, il film di Guillermo del Toro: il nuovo teaser ufficiale

Netflix ha condiviso proprio ieri il nuovo teaser ufficiale per Pinocchio di Guillermo del Toro. La celebre piattaforma di streamign descrive il prodotto come una reinterpretazione del regista premio Oscar realizzata in stop-motion. A dirigere il film accanto a Guillermo del Toro c’è Mark Gustafson. La trama, chiaramente già nota a tutti, è quella “dello scapestrato Pinocchio alla ricerca di un suo posto nel mondo”.

In un solo giorno il trailer ha visualizzato 24.446 click, destinati senza dubbio ad aumentare. La storia di Pinocchio attira sempre la sua attenzione, anche dopo tante proposte e rivisitazioni. Ora resta solo da capire se la proposta di Guillermo del Toro riuscirà a dare qualcosa di più al pubblico e conquistarlo davvero.

I primi commenti al teaser fanno ben sperare in tal senso. Si legge per esempio: “Mamma mia, quanta bellezza! Le scene sono davvero belle da vedere, la stop motion è pazzesca; adoro il character design dei personaggi e sono rimasta molto colpita dalla reinterpretazione della Fata, piuttosto originale. La colonna sonora poi!”, “Basta film su Pinocchio!” Ma anche no. Se arrivano registi che fanno tali meraviglie non mi interessa se lo stesso soggetto è stato già raccontato 200 volte. Sembra divino!”, “È vero che Pinocchio è sempre la stessa storia, ma lo stop motion diretto da Del Toro me lo guardo subito! Non vedo l’ora che esca!”.

Pare insomma che il mix Guillermo del Toro, stop motion e storia classica abbia già convinto gli utenti del web.