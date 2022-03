La favola di Pinocchio nata dalla penna del fiorentino Carlo Collodi è pronta a tornare ancora una volta sullo schermo, ma questa volta con la regia di Robert Zemeckis. Ecco tutto quello che sappiamo per ora su dove verrà trasmesso, quando, il cast e ovviamente tutte le curiosità che abbiamo in merito.

Tom Hanks è Geppetto per la nuova versione di Pinocchio

L’amatissimo personaggio di Collodi adottato poi da Walt Disney rivive sullo schermo grazie ad un nuovo live-action che debutterà su Disney Plus, la piattaforma di streaming di proprietà della casa di Topolino, da settembre 2022.

Le riprese sono iniziate lo scorso autunno e si sono dovute interrompere più volte a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ma il Coronavirus a cui sono risultati positivi anche Tom Hanks e la moglie, fortunatamente non è riuscito ad impedirne la realizzazione.

Trama e cast

Anche per quanto riguarda trama e cast non si sa ancora molto. O meglio, per quanto riguarda il racconto si può facilmente immaginare, per gli interpreti invece bisognerà attendere ancora un po’.

L’unica informazione che abbiamo, grazie ad un’immagine rilasciata proprio da Disney, è che Geppetto sarà interpretato da Tom Hanks, mentre il burattino avrà la voce di Benjamin Evan Ainsworth.

Curiosità

Pinocchio non stanca mai e sembra essere la favola preferita di diversi registi. Prima del film diretto da Robert Zemeckis infatti, c’è stato quello diretto da Roberto Benigni, nel 2002 con Pinocchio interpretato da lui stesso. Successivamente, nel 2019 c’è stato quello diretto da Matteo Garrone, che ha visto protagonista proprio Roberto Benigni ma questa volta nei panni di Geppetto.

L’ultimo in ordine di tempo invece è il Pinocchio di Guillermo del Toro, film d’animazione disponibile sulla piattaforma di streaming di Netflix già da dicembre 2021.