Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha parlato del tatuaggio che Mirko aveva fatto insieme a Greta Rossetti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la giovane.

Perla Vatiero: “Mirko rimuoverà presto il tatuaggio fatto insieme a Greta”

Perla e Mirko sono tornato a essere una coppia e adesso che il Grande Fratello è finito, con la vittoria tra l’altro della giovane salernitana, possono viversi appieno la loro relazione. Come tutti saprete, Perla Vatiero e Mirko Brunetti avevano partecipato insieme al reality “Temptation Island”, arrivando a lasciarsi poiché Mirko si era invaghito di una delle tentatrice Greta. Il triangolo tra Greta, Mirko e Perla è andato avanti per mesi e mesi, ma adesso pare che tra Brunetti e la Vatiero le cose vadano molto bene. Una volta terminato il programma “Temptation Island“, Mirko e Greta sembravano più innamorati che mai, tanto da decidere di farsi insieme un tatuaggio, ovvero la scritta: “i tuoi occhi, la mia cura.” Su Instagram una fan ha chiesto a Perla se Mirko ha intenzione di togliersi il tatuaggio, ecco la risposata della vincitrice del GF 2024: “Se toglierà il tatuaggio? Sì, a momenti lo toglierà”.

Perla Vatiero: “Mirko Brunetti è l’uomo della mia vita”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati ospiti il 31 marzo di Silvia Toffanin a “Verissimo” e hanno parlato della loro storia d’amore. I due si erano lasciati nel corso del reality dei sentimenti più seguito d’Italia, ovvero “Temptation Island”, perché lui si era invaghito di una delle tentatrici, ovvero Greta Rossetti, con cui poi ha avuto una storia, dando così il via a un triangolo amoroso. Tutti e tre infatti sono stati poi concorrenti del Grande Fratello. Perla e Mirko ora però sembrano più uniti che mai, e il ragazzo è pronto anche a cancellare il tatuaggio che aveva fatto con Greta. Perla ha raccontato che quando era nella Casa alla fine lei e Greta si sono chiarite, l’ex tentatrice le ha detto che con Mirko era stata solo un’infatuazione e che non ne era innamorata. Oggi Greta è felice con un altro uomo e lei e Perla sono diventate alla fine amiche. Perla ha poi parlato del suo futuro con Mirko e che entrambi però non vogliono fare le cose troppo di fretta. Ecco cosa ha detto la vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini: “abbiamo fatto dei grandi passi troppo presto, adesso dobbiamo viverci con spensieratezza e normalità, piano piano. Dobbiamo riassestarci un pò. E’ l’uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita.” Insomma a quanto pare Mirko e Perla questa volta vogliono fare le cose con calma, per non ricadere negli errori del passato che gli avevano fatti allontanare.

